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我的經驗／老人健康是兒孫福

2018-04-05 23:38聯合報 楊均承／台南市

心臟血液和氧氣提供主要源於3條冠狀動脈，其中一條塞住時，自然產生胸悶、胸痛、喘不...
心臟血液和氧氣提供主要源於3條冠狀動脈，其中一條塞住時，自然產生胸悶、胸痛、喘不過氣、全身無力等症狀。 圖／聯合報系資料照片
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3年前和老伴遊紐西蘭南島，參觀一景點時，不過100多公尺的步道，我走著走著忽然全身疲軟，幾乎喘不過氣也邁不開步。

同行親友眾說紛紜，有的說是肝或肺出了問題，有的說是氣血不順。

老伴和我婉拒好友提供的成藥，聽從護理師朋友建議，提前脫隊回家，立即安排了一次徹底的健康檢查

果然問題出在心臟，左心室下方的一條血管阻塞了，醫師指著影像檢查圖像和心電圖比對，告訴我：「心導管手術安裝支架是最好的治療辦法。」

手術後只需住院一天，並遵從醫師囑咐按時服藥，3個月回診1次，生活一切正常。過去常常精神不振，開車打瞌睡的毛病也不藥而癒。健檢時發現肺和腎的疑似陰影，在追蹤半年後，醫師告知：「兩年後再回診追蹤。」教我放下了心。

醫師說得好：「手術只是不得已的手段，良好的生活習慣和清淡的飲食加上適度運動，才是常保健康的正確方法，以後一切靠你自己。」

我們這年紀，有了送走父母的經驗，尤其是母親往生前半年，我工作和醫院兩頭團團轉。對於「老人健康是兒孫福」這句話感受最為深刻。

今天我也是老人了，更常拿這句話警惕自己。唯有兩老健康開懷，讓在外打拚的兒子沒有後顧之憂，才是給他最大的助力。

專業觀點／胸悶半小時 恐心肌梗塞

心臟負責將血液輸送到全身各部位，若負責供應心臟血液的動脈阻塞，常見症狀以胸悶、胸痛為主，部分民眾以喘不過氣、全身無力來表現。

心臟血液和氧氣提供主要源於3條冠狀動脈，其中一條塞住時，自然產生胸悶、胸痛、喘不過氣、全身無力等，若符合八大危險因子，會增加血管阻塞的風險，這八大危險因子分別為年齡（男性45歲以上、女性55歲以上）、高血壓、高血糖、高血脂、抽菸、家族遺傳、生活作息不正常、肥胖。

若血管阻塞達到100％，可能發生急性心肌梗塞，必須在黃金救援時間內打通血管，否則造成心肌壞死，有致死危機。一般而言，心肌梗塞患者症狀為持續性胸痛，若胸悶長達30分鐘以上，即使休息也沒辦法改善，應該立即就醫，另外，發作時也可能會伴隨盜汗跟呼吸困難。

有五成左右的心肌梗塞患者，發病前沒有症狀，建議平時定時、定量運動，避免熬夜，少吃多油、多鹽、高糖食物，年長者與有家族史的民眾，一定要定期做健康檢查，避免出現血管疾病。

諮詢╱新光醫院心臟內科主任邱俊仁

整理／記者陳雨鑫

醫師手術紐西蘭健康檢查護理師
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