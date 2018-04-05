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美女與野獸電影交響音樂會 春假登場

2018-04-05 19:48中央社 台北5日電

從動畫電影、音樂劇到2017年上映的真人版電影，「美女與野獸」風靡全球老少觀眾，動人情節與音樂深植人心。這個春假，「美女與野獸」電影交響音樂會來到台灣，6日在台中國家歌劇院，7、8日在台北國家音樂廳登場。

「美女與野獸」1991年推出動畫版，動人音樂由傳奇音樂大師亞倫‧麥肯（Alan Menken）打造，勇奪當年度奧斯卡「最佳電影配樂」與「最佳電影歌曲」。去年，真人版電影再度喚起影迷記憶，音樂也由麥肯再度親手操刀，重現影迷耳熟能詳的「Beauty and TheBeast」「Be Our Guest」及「Belle」等經典樂曲。

不讓真人版電影專美，「美女與野獸」電影交響音樂會去年4月在東京全球首演，接著巡迴首爾、倫敦、都柏林等各大城市，場場爆滿，這個春假將來到台灣，6日在台中國家歌劇院，7、8日在台北國家音樂廳登場，由指揮艾瑞克‧奧斯納（Erik Ochsner）攜手台北市立交響樂團和國立實驗合唱團共同演出。

好事總多磨，原定要來台指揮「美女與野獸」電影交響音樂會的麥可‧寇薩霖（Michael Kosarin），臨時因視網膜剝離而接受手術，主辦單位牛耳藝術上個週末才接獲緊急通知。最後，經由迪士尼等相關單位的核可及確認後，改邀請曾來台指揮「樂來越愛你」電影交響音樂會的奧斯納接任指揮工作。

牛耳藝術總監牛效華談及這過程，仍是心有餘悸，所幸奧斯納也是6月份「美女與野獸」電影交響音樂會在芬蘭的指揮，加上與台灣關係密切，雖是臨危受命，今天在排練場卻顯得從容自信。

奧斯納過去曾指揮「魔戒」、「神鬼奇航」、「星際爭霸戰」、「冰雪奇緣」等電影交響音樂會，經驗豐富。對他而言，與傳統音樂會相比，電影交響音樂會的指揮工作更需要戲劇化的詮釋並投入豐沛的情感。

「這些年，電影交響音樂會成了一種趨勢與潮流，我其實也不斷問自己，這樣的演出形式意義是什麼，我的答案是：有好音樂、可以感動人。」奧斯納說。

他說，因為這類演出的現場感，可以給人更直接的感受與想像連結，其演出過程與影像畫面的節奏配合、樂曲與劇情的情緒起伏呼應，細節很多，能讓觀眾有眼淚也起雞皮疙瘩，「我很希望未來當人們提起電影交響音樂會，會像提起馬勒、舒伯特的音樂一樣，會出現專門的樂評與愛好者。」

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