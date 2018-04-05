嬰兒挫青屎是「受驚了」？ 食藥署：別傻了是急性腹瀉

2018-04-05 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食藥署表示，孩童挫青屎與受驚一點關係也沒有，家長反而要注意孩童是出現「急性腹瀉」的症狀，建議不要隨意服用止瀉劑，可觀察腹瀉反應後，再視是否要就醫治療。圖／歐新社 分享 facebook 長輩常會說「囝仔暗暝駡駡號，吐奶剉青屎」，一定是「受驚」導致的生理反應，總會催促家長快到廟裡收驚，食品藥物管理署表示，孩童挫青屎與受驚一點關係也沒有，家長反而要注意孩童是出現「急性腹瀉」的症狀，建議不要隨意服用止瀉劑，可觀察腹瀉反應後，再視是否要就醫治療。

食藥署表示，孩童出現腹瀉時，可能會以幾種原因，如諾羅病毒、輪狀病毒、沙門氏菌、阿米巴菌感染腸胃道引發的發炎反應，也可能是吃到不潔的食物，或是食物過敏的反應。

腹瀉反應出現時，家長首要協助改善的方式，建議可以及時補充水分及預防電解質失衡，避免孩童脫水，但無須特別禁止飲食，除非是伴隨嚴重嘔吐、腹痛、腹脹的情形，才需要改變飲食，並以清淡飲食為主。

家長同時也可以觀察孩童的糞便，若糞便中友血絲，孩童的狀況也有嚴重脫水的情形，像是小便量減少、眼眶下陷，以及活動力減低或較為躁動、持續腹痛、無法好好入睡，或合併發燒2到3天，應該立即就醫。

食藥署表示，孩童出現腹瀉的症狀中，不要隨意讓孩童服用止瀉劑，止瀉劑雖可抑制腸道蠕動緩解症狀，但卻可能造成分泌物或糞便累積在腸道而過度膨脹，增加腸穿孔或敗血症的風險，一定要依醫師指示使用。