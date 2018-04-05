病童家長不滿醫療結果 仁醫梁德城不諉過：我們錯了

2018-04-05 19:06 中央社 台北5日電



馬偕小兒血腫科醫師梁德城民國106年底過世，他畢生投入兒童癌症醫療，曾協助整合台灣兒癌治療方針，他的招牌笑容、總是比著讚的大拇指，給無數病童和家長信心。（梁德城家屬提供） 中央社 分享 facebook

馬偕小兒血腫科醫師梁德城2017年底過世，兒科權威黃富源對梁德城有無限懷念，梁德城奉獻一生給病童，儘管誠實常要付代價，梁德城犯錯總是勇於承認，心中只有病童，從不自私。

梁德城在馬偕紀念醫院服務超過30年，畢生投入兒童癌症醫療，專精兒童血癌、淋巴癌，曾協助整合台灣兒癌治療方針；且為改善白血病童接受放射治療可能生長遲緩、智力受損，在他帶領下，馬偕團隊改在髓鞘內注射抗癌藥物，後來廣泛被國內其他醫院採用，也引起國際重視。

梁德城不僅醫術卓越，又有仁心，他在兒科權威、馬偕兒童醫院榮譽主治醫師黃富源心中，種下一顆「誠實」的種子，讓黃富源回憶起梁德城時，多次讚嘆「這個醫師真的很不一樣」。

黃富源接受中央社記者訪問時說，30多年前，梁德城剛來馬偕時，所有的兒科病人都要看。有一天，急診來了一名被彈珠嗆到的3歲孩子，那時候馬偕沒有耳鼻喉科，梁德城聽信其他醫師介紹，找了馬偕的胸腔外科醫師幫忙處理，不幸因設備不好、技術欠佳，孩子窒息而死。

家長對醫療結果非常不滿，梁德城出面跟家屬談，完全不諉過，不提另一個醫師處理不當，也不推給設備不好，自己承擔被謾罵的痛苦，一直向家屬解釋，但家屬仍不願接受。

黃富源當時介入醫療糾紛調解，和家屬談了約新台幣10萬元的和解金，梁德城一聽，直說「太少了」。直到梁德城去年12月過世前，儘管事情已過去30幾年，他只要一談起這事件，仍會對黃富源說「你談的價錢太少了。」

這帶給黃富源很大的衝擊，梁德城看重病人、愛護孩子，認為醫院有錯就要大方承認，也認為應該要負責，又不把責任推卸給當時處置的胸腔外科醫師，「這個人很值得尊敬。」

又有一次，梁德城幫病童治療白血病，藥單開得很清楚，每公斤體重要打0.01毫克的藥，但住院醫師看錯成0.1，比原劑量高出10倍。孩子一直發燒、白血球一直掉；梁德城看了，馬上就跟家長說：「我們錯了，後面的治療會全權負責」。

黃富源說，要在病人和家屬面前承認錯誤是很困難的，梁德城坦然認錯，一點隱瞞都沒有，「因為梁德城，也影響我很多。」

黃富源曾在幫孩子開藥時開藥水，但住院醫師開成藥片，劑量也是藥水的10倍，小孩吃了藥一直想睡覺，當時黃富源也是電話拿起來，跟孩子的爸爸承認並道歉，「我們做錯了」，因為他大方認錯，孩子的爸爸不追究。

但誠實有時候會受到很大的傷害，黃富源說，醫師誠實很重要，家長因醫師誠實，心情得到撫慰；但有些時候，醫師承認錯誤就像把刀架在脖子上，「隨便人開價了」。

梁德城是馬偕兒童醫院的重要推手，黃富源說，梁德城認為馬偕的醫護、軟體、設備照顧品質都能做兒童醫院，但當時法令規定一定要獨棟、獨樓。「他想做的事情就想要做成功，梁德城奉獻一生給血癌的病童，他個性很堅毅，很容易得罪人，但對小孩子非常溫柔。」

梁德城個性低調，低調到同事都不知道他生了什麼病，黃富源聽其他同事說，才知道梁德城腳上貼了很多紗布。每次黃富源勸他退休，梁德城就笑笑地說：「還是要看看門診啊」，沒人料想得到，梁德城去年底在家裡咳嗽、呼吸困難，住進加護病房後就出不來了。

黃富源說，梁德城儘管在病中，念念不忘的仍是公事。梁德城的兒子在追思禮拜提到，爸爸住院、神智還清醒時，交代要向醫院請假，且告訴後進要趕在截稿前完成論文投稿，沒有想過自己。

梁德城在加護病房住了2個月，在去年12月過世。馬偕院訊一篇「給梁伯伯的留言板」，紀錄病童家屬對梁德城的不捨和想念。

一名家長寫道：「我們很想念您，不管您是不是我們的救命恩人，您對小孩生命的尊重與疼惜是所有癌童的福氣。您曾說過，小孩在往天國的前幾天，會因為痛苦感覺黑夜越來越長。我們聽了就知道您的心已與這些癌童同在了，也不禁想到您是否也經歷這種痛苦而流下淚來。」

馬偕醫院小兒血液腫瘤科主治醫師劉希哲受訪時說，梁德城對病童的付出是自然的，他自己從不覺得特別。但兒童癌症在政府政策上相對不受重視，有些在國外列為常規的基本檢驗，在台灣卻要自費。

劉希哲說，梁德城捐錢，幫想求生的孩子及弱勢家庭想辦法，希望政府能重視兒癌，投入更多資源照顧小朋友，而不是只靠燃燒醫師的熱情來改變環境。