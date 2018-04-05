綠島海洋觀光大使 分享水下攝影海底風情

2018-04-05 19:15 中央社 新加坡5日專電



台灣今年力推海灣旅遊年，盼帶來全新島嶼風情，擔任綠島海洋觀光大使的潛水攝影師廖佑桓（Yorko Summer）也跨海赴新加坡現身說法，分享台灣美麗的海底攝影風光。

廖佑桓除今晚參加由交通部觀光局新加坡辦事處和新加坡全國職工總會（NTUC）合辦的UFLX–DiscoverDiving & Underwater Photography at Green IslandTaiwan工作坊分享會，明天也會出席新加坡2018年亞洲潛水展（ADEX）大會演講，及台灣館的獨家分享會。

交通部觀光局新加坡辦事處主任林信任今天告訴中央社記者，觀光局去年起以新南向政策為主軸，介紹台灣在地旅遊，配合今年是海灣旅遊年，更盼為國際旅人帶來全新的島嶼風情。

林信任指出，綠島是國際級的潛水旅遊地點，廖佑桓不僅是知名的潛水攝影師，也是綠島海洋觀光大使，相信透過這次在新加坡舉行的潛水展演講及分享會，對行銷海灣旅遊年更有正面助益。

根據交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處資料，綠島海域的珊瑚覆蓋率非常高，有世界上最老的千年微孔活珊瑚，海水清澈，浮游生物豐富，聚集各式魚群，是熱愛潛水者的天堂。

潛水雜誌Scuba Diver/Ocean Planet特刊在2015年選出全球122名不可不知的水下攝影師，全台灣只有廖佑桓入榜。廖佑桓多年來被各國旅遊、觀光局邀請拍攝海洋，推廣潛水和觀光，全球各地幾乎都有他的足跡，受邀演講更是場場爆滿。