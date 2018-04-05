鯰魚充當高價鱈魚？食藥署檢驗糾出本尊

2018-04-05 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台南市衛生局日前發現，有羊奶業者為了降低成本混雜牛乳販售。衛福部食藥署研究檢驗組長王德原表示，台灣食品樣式多元，且販售的型態難看到食物本體，食藥署因此研發出基因檢測機制，近期更將研發「食品六大過敏原」指標檢驗方法，過去必須要曠日費時追出源頭，才能釐清食品原貌，如今僅需1到2天，透過基因檢測即可得知結果。

王德原表示，台灣食品與國外大不相同，國外沒有「五辛素食」，也鮮少有魚丸、貢丸等，販售魚種也不像台灣這麼多元，也因為食物多樣性，讓摻偽假冒事件層出不窮。

過去曾發生過多起廉價鯰魚充當高價鱈魚販售，或烏魚子根本不是烏魚，魚卵是化學魚卵等事件，在檢驗技術尚未建立之前，只能仰賴追溯源頭，才能瞭解食物的原貌，但追查效率不佳。

食藥署多年前研發檢驗方式，近年利用現代分子生物遺傳學知識，開發魚種專一性「Real-time PCR」檢驗方法。食藥署研檢組科長林澤揚表示，生物中都有特定基因序列，透過技術找出屬於該物種的關鍵性基因，作為檢驗基礎，該方式也讓食藥署能快速鑑別物種，近年來參加英國中央科學實驗室舉辦魚種鑑別能力測驗，獲得高度評價。