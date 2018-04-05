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連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23聯合報 記者王韶憶╱即時報導

迎接5天連假還沒想好去哪裡出遊嗎？近來超商業者打造各式特色店，網羅都市風、文青風、工業風、可愛風，讓民眾打卡拍照添樂趣。

NO.1 7-ELEVEN宜蘭深溝門市

深溝門市鄰近當地農會、花市以及觀光農場，故利用花為設計發想，將花的意象帶入客席區，更在牆上添加許多水彩花畫，讓花的造型營造出更豐富的空間感。

NO.2 7-ELEVEN台中新豐寶門市

在中國傳統文化裡，魚是吉祥的象徵，除了塑造出海底世界之外，更希望讓每位顧客一進入門市，就像魚一樣在海悠遊自在的在門市用餐，活潑的藍白色基調，帶來朝氣蓬勃的氣息。

NO.3 7-ELEVEN台南三舍門市

在清朝乾隆時期曾有林家一門三進士，來台興建一座一百二十個門的進士宅第，據說位於台南的三舍里也是因三位顯貴之人而命名，可看出昔日的進士宅是何等風光。因此三舍門市打造人文學院，運用簡約的中式窗櫺與挑燈夜讀意象，重現進士三舍的書香氛圍。

NO.4 7-ELEVEN嘉義嘉義大門市

嘉義大學蘭潭校區前身為嘉義農林學校，棒球隊曾於1931年獲得日本甲子園大會準優勝，為台灣棒球百年光輝史之起源，故門市設計以棒球為主題，結合在地特色強化師生認同感。門市座位區以選手練習為靈感，藉由連續動作剪影完成「打擊出去」的動感意象，並將牆柱的飾條設計為棒球縫線，燈具亦選用與棒球相關的壁燈點綴，牆面則掛著一幅幅「嘉農棒球隊」的懷舊照片，讓整門市洋溢著滿滿的棒球風格。

NO.5 7-ELEVEN台南二鎮門市

加盟主期望營造可愛小熊主題門市，故使用布偶熊的元素及蘇格蘭布紋穿插運用，營造繽紛活潑的氣氛。門市內使用亮面壁板，營造如同身處布偶熊的精品店一般，客席區牆面選用馬卡龍色系為底圖，繪製各式各樣彩色布偶熊與主題呼應。另外設有大型禮物盒展示加盟主的布偶熊珍藏，為地方增添一分色彩。

NO.6 全家台中金站店

台中金站店位於台中火車站旁，是年輕人聚會的熱門地點，店內裝潢是時下最流行的工業風，處處都是拍照打卡的好場景。

NO.7 全家麗寶店

七彩休息區、鮮黃色咖啡吧、閃爍霓虹指示燈等，五彩繽紛的全家就位於麗寶樂園內，讓遊玩的民眾一進全家就享有樂園的歡樂。

NO.8 全家九份觀景店

位於九份老街入口處，木質招牌很搶眼，跟一般的全家店舖大為不同，增添了復古的懷舊風情。休憩區仿造古代茶館打造，有濃濃復古味，靠窗座位還可飽覽九份山城景致。

NO.9 OK超商華泰中壢門市

位於中壢華泰名店城的特色門市，運用鐵件、造型吊燈、與彩色木紋椅，簡約詮釋的餐廳酒吧氛圍，還有水泥牆面搭配手繪畫風，替超商門市營造屬於工業風餐廳的輕盈視覺意象。是打卡拍照的熱門景點。

NO.10 OK超商台中國圖門市

台中的OK超商國圖門市是一間書香氣息濃厚的特色店，獨家配有閱覽空間，室內採用明亮穿透感的設計工法，營造閱讀空間的寬闊視野，外觀簡單俐落，帶有些許年輕活潑潑的意象，是大人小孩假日都喜歡的好去處。

7-ELEVEN台南三舍門市擁有濃濃書香味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN台南三舍門市擁有濃濃書香味。圖／7-ELEVEN提供
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全家麗寶店裝潢相當繽紛可愛。圖／全家提供
全家麗寶店裝潢相當繽紛可愛。圖／全家提供
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7-ELEVEN台南二鎮門市使用布偶熊的元素及蘇格蘭布紋穿插設計。圖／7-ELE...
7-ELEVEN台南二鎮門市使用布偶熊的元素及蘇格蘭布紋穿插設計。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN宜蘭深溝門市以花為主要意象。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN嘉義大門市以棒球為主題。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN台中新豐寶門市打造海底世界。圖／7-ELEVEN提供
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全家九份觀景店一進門口就充滿復古風味。圖／全家提供
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OK超商台中國圖門市閱覽區。圖／OK超商提供
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OK超商華泰中壢門市，色彩豐富。圖／OK超商提供
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全家台中金站店休憩區打造工業風，十分有特色。圖／全家提供
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超商九份
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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