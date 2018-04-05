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討人厭的開車習慣 你也上榜了嗎？

2018-04-05 16:19聯合報 記者林鼎智╱即時報導

雖說我國考照制度相較部分國家簡單，且每個人的肢體協調與反應神經有所差別，但開車上路難免會遇到一些令人討厭開車習慣，儘管某些行為可能不違法，但卻會讓其他駕駛人恨得牙癢癢。以下就來看看有哪些惹人厭的駕駛行為，看看自己是否也有上榜？

「方向燈/大燈是裝飾品&該亮不亮、不該亮的都亮了」

這絕對是老生常談了，有些駕駛人的方向燈不是永遠沒在用，不然就是「使用時機」相當詭異！先來說說沒在用吧，這類駕駛人總認為其他用路人是他肚子裡的蛔蟲，不用開口就能知道要在哪個路口左轉或右轉，好運一點的猜對相安無事，倒楣點的就是直接「親上去」，之後就是保險理賠的SOP了;而進階一點的駕駛人雖然有打方向燈的觀念，但不是打到雨刷撥桿，就是打完後秒切入彎，殺個後方來車措手不及，一點反應時間都沒有。

另一個常見的則是燈具該亮不亮/不該亮的都亮，舉凡像是夜間不開大燈，或是無故使用前/後霧燈閃爆其他人，這些常見的違規事項。在此還是提醒大家，根據道路交通處罰條例，舉凡不依規定使用燈光，得處新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰，為了自己也為了他人安全，不要跟荷包過不去。

變換車道時應提前打亮方向燈，並注意左右車側來車。圖／報系資料照
變換車道時應提前打亮方向燈，並注意左右車側來車。圖／報系資料照
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「各種龜速路隊長」

你有沒有那種超完前方龜車後，頓時「海闊天空」的感覺？不然就是行駛在高速公路內車道時，發現前方有一部速差極大的慢車？近年來除了積極宣導「內車道為超車道、勿長時間佔用」的觀念外，道路交通處罰條例也明文規定：「時速逾80公里未以最高速限行駛內側車道，可處新臺幣3000元」、「時速低於80公里占用內側車道行駛可處罰新臺幣5000元」、「利用內側車道超車後，有安全距離未駛回原車道致堵塞超車道行車者可處罰新臺幣6000元」等規範，就是希望此類龜車駕駛人能確保內側車道暢通，避免塞車回堵的情形發生。

另外，除了高速公路外，一般道路上也常會看到某些駕駛人「明明前方綠燈不加速，最後一刻才在搶黃燈」的情況，雖然這種情況普遍在一般道路的速限範圍內並無違法，但此種行為容易讓後方駕駛心急如焚，並容易造成意外發生。

行駛國道不管是超速或是龜速，都可能被開罰單。 圖／本報系資料照
行駛國道不管是超速或是龜速，都可能被開罰單。 圖／本報系資料照
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「抽慉式油門踩踏、轉彎後改變原行駛車道」

行車時保持「適當」的車距相當重要，車距太近容易發生追撞、太遠則有拖延車流的情況，但如何平順的控制車距或煞停距離則不見得人人都會，例如某些駕駛在油門的踩踏方式上，常有「踩一段、放一段」或「急加速、急減速」的駕駛習慣，這種行車節奏常常讓後車摸不著頭緒，甚至還有點惱人。

另外，在轉彎時也常看到某些駕駛變換原行進車道（例如原本行駛內線，轉彎後則切換至中線），甚至在彎中進行切換，這些都是容易造成擦撞的行為，不可不慎。

「內車道為超車道、勿長時間佔用」，慢速車則應行駛外側車道，確保車流順暢。圖／國道...
「內車道為超車道、勿長時間佔用」，慢速車則應行駛外側車道，確保車流順暢。圖／國道公路警察局提供
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車輛轉彎時，在轉彎後應行駛在原車道上，同時避免在彎中變換車道。圖／本報系資料照
車輛轉彎時，在轉彎後應行駛在原車道上，同時避免在彎中變換車道。圖／本報系資料照
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高速公路塞車
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