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跨國藝術展 台泰藝術家曼谷說城市故事

2018-04-05 17:10中央社 曼谷5日專電

全球都市化，人口集中，城市逐漸失去原有特質與樣貌。為觸發更多反思，台灣與泰國的藝術創作者攜手，透過裝置和影像，訴說曼谷的故事。

「鏡城地誌學」（Topography of Mirror Cities）是台灣策展人羅秀芝企劃的大型跨國藝術計畫，也是財團法人國家文化藝術基金會獎助的專案，計畫跨越達卡、曼谷、台北、雅加達、吉隆坡和金邊等城市。

羅秀芝指出，6個亞洲城市在現代化過程中，都學習歐美先進國家的開發經驗，但逐漸失去自己原有的生活方式。她希望透過藝術展，讓人們省思需要的是什麼樣的城市，藝術可以扮演何種角色，找回根植於土地的傳統文化與知識。

駐泰國辦事處文化組長陳冠甫指出，這項跨國藝術展，透過多國藝術家交流與展出，提高台灣與各國彼此瞭解，這有利於未來文化藝術交流，輸出台灣軟實力。

計畫在曼谷的展出名為「曼谷肌理層」，共有3大項，描述曼谷建城的「1688年的曼谷」，研究發展成果與藝術想像。

「生物辭典」由藝術家林宏璋和曼谷穆斯林社群共同撰寫生物辭典，通過變形壁畫和辭典關鍵字的文字書寫，呈現弱勢族群的生命情狀。

「宛如某事，恰似隨時」由泰國藝術家安蓬（Anupong Charoenmitr）運用多頻道錄像裝置，藉傳統泰國劇場形式，呈現一幕幕當代曼谷眾生相與歷史肌理疊合的人生戲劇。

「曼谷肌理層」當代藝術展從4日到22日，在曼谷藝術與文化中心展出。

曼谷泰國藝術家
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