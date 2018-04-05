清明節客運優惠 台中、台北回新竹打85折

2018-04-05 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



趁著連假，民眾選擇到六福村遊玩，還有折扣。圖／業者提供 分享 facebook 為方便清明連假期間鄉親返鄉並顧及出遊交通順暢，新竹市監理站事前已協調轄內國道客運業者新竹客運公司，站長朱詩蘅表示，台中往返新竹、新竹往返台北路線等2條國道路線平均85折的優惠票價，優惠至4月8日24時(全國計86條路線實施) 。

站長朱詩蘅表示，新竹客運公司的台中往返新竹、新竹往返台北路線等2條國道路線平均85折的優惠票價，單程「台中─新竹」路線由原票價155元優惠至130元、「新竹─台北」路線由原票價130元優惠至110元，優惠時間至4月8日24時(全國計86條路線實施) 。

朱詩蘅說，公路總局已建置有省道即時交通資訊網及APP、iBus公路客運APP，另外也提供0800231035免付費客服專線，歡迎用路人可以多加利用。

另外，公路總局也實施國道客運及臺鐵後轉乘在地客運優惠優惠措施，提供民眾搭乘長途國道客運路線及臺鐵後轉乘在地客運，享基本里程(公路客運)或一段票(市區客運)免費措施。

朱詩蘅說，此外，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸旅遊，搭乘新竹客運「關西-六福村」臨時客運路線前往六福村、小人國等觀光熱點，清明期間憑票根享有票價優惠活動，歡迎民眾多加利用，省錢又免受交通壅塞及停車不便之苦。

新竹六福村主題遊樂園，兒童連假5天推出「12歲以下兒童免費入園」優惠，出遊的家長也享「全民499元」（原價999元）近半價優惠。六福村指出，光在昨日園區人潮突破2.2萬人，相較去年成長4倍，超過原有預期，今天園區上午也延續兒童節盛況，園區狂湧入1萬人入園，預估今天人數仍上看2萬人。

六福村指出，今天最受歡迎的遊樂設施，包括蒸汽火車、猛獸巴士、旋轉木馬、笑傲飛鷹、火山歷險等，平均要排60分，為了讓遊客「免等待」，六福村也推出「Lineup」APP，下載即可預約設施遊玩時間、快速通關免排隊。

六福村表示，連假期間車多擁擠，除了高鐵新竹站至六福村的直達觀光2號公車外，兒童節連假期間，新增桃園高鐵站至六福村的免費接駁專車，皆可上六福村官網預約搭乘。