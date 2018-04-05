法鼓山關懷生命獎 徵選起跑

2018-04-05 14:58 中央社 台北5日電



每兩年舉辦一次的法鼓山國際關懷生命獎即日起徵選，法鼓山表示，歡迎國內外從事關懷生命與自殺防治的團體及個人等參加，得主將獲得新台幣30萬元獎金。

根據法鼓山新聞稿，2018國際關懷生命獎從即日起到6月底接受報名，鼓勵國內外從事關懷生命與自殺防治的團體及個人等參加。

法鼓山人文社會基金會主辦的關懷生命獎徵選活動，從2007年開辦以來，至今舉辦6次，目的是為向社會大眾宣導關懷生命與自殺防治的重要性，並強調尊重生命、愛惜生命的理念，同時肯定及鼓勵長期從事關懷生命與防治自殺的工作者。

法鼓山表示，另一方面，希望透過關懷生命獎得主的分享，以真人真實的故事，激發徘徊於自殺邊緣者勇於面對困境的勇氣，進而肯定自我生命價值，追求生命之美。

法鼓山指出，舉凡是國內外曾面臨自殺或生命巨變，經過淬鍊及掙扎後，勇於面對並且突破困境，而能對社會產生正面鼓勵或做為生命教材者，可參與個人「智慧獎」徵選；另遴選個人「慈悲獎」，從事生命關懷或預防自殺相關領域工作經歷滿3年者可參與選拔。團體獎項大願獎方面，則是遴選推動及承辦生命關懷或預防自殺相關業務、活動的正式立案團體。

法鼓山指出，得獎者將於今年9月16日接受公開表揚，並頒授關懷生命獎獎座、得獎證書，獲獎團體和個人獎金各為30萬元。