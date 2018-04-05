接觸虎航麻疹空服員 高市20多人已補打疫苗

2018-04-05 14:59 中央社 高雄5日電



高雄市衛生局追蹤與虎航感染麻疹空服員接觸的市民達349人，並聯繫其中於4月2日接觸的85人，於72小時內的今天中午12時前補打疫苗，共有20多人配合。

台灣虎航傳出有1男1女的空服員感染麻疹病毒，讓疾管單位不敢輕忽，高雄市衛生局追蹤兩名空服員共執勤服務9個航班，女空服員還曾入住高雄市一家飯店，接觸過的班機乘客和飯店工作人員共349人。

高雄市衛生局疾病管制處長潘炤穎表示，在接觸病例發病日後72小時內補打疫苗，才有助於降低感染機會。清查出4月2日有接觸的高雄市籍85人，其中兩人出現症狀已隔離醫療，並於昨天籲請83人於今天中午前注射疫苗。

統計至今天中午12時，83人中有20多人配合補打疫苗。潘炤穎表示，今天中午12時過後已超過72小時，補打疫苗已無太大意義。

至於感染麻疹的這名台灣虎航女空服員曾於3月29日投宿高雄市一家飯店，潘炤穎表示，這名女空服員未至飯店的餐廳用餐，沒有直接影響，且雖然曾接觸飯店5名工作人員，但這5人未發病，目前持續症狀監控。

潘炤穎指出，麻疹是高傳染性的疾病，可經由空氣飛沫傳染，染病會有發燒、咳嗽等症狀，若在接觸病例發病日後72小時內補打疫苗，有助於降低感染機會。

潘炤穎提醒民眾留意相關症狀，一旦出現發病情形務必就醫，並交代旅遊史，以免延誤治療，民眾千萬不要輕忽。