好天氣只到今天！ 明天由北往南轉雨或雷雨

2018-04-05 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天的天氣仍然是以多雲到晴為主，只有山區中午過後有局部熱對流降雨機會。報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook 今天是清明節，但是一反過去清明時節雨紛紛的情況，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，今天的天氣仍然是以多雲到晴為主，只有山區中午過後有局部熱對流降雨機會，白天各地高溫可來到28-30度左右，溫暖而悶熱，外出時穿著可以寬鬆透氣一些，並且記得做好防曬。因為天氣穩定的關係，擴散條件不佳，空氣品質普遍較差，敏感族群朋友外出時要多加注意。

不過這樣的好天氣只剩今天一天，吳聖宇說，明天周五受到鋒面通過影響，各地由北往南將陸續轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，並且有局部較大雨勢出現機會，尤其是中部、北部山區，風勢也將明顯增強，沿海有強陣風，計畫外出務必要留意天氣上的變化。

到了周六鋒面遠離，吳聖宇說，但是來自中國南方的雲層水氣仍將通過，各地雲量仍多且厚，並且有小雨或飄雨機會，各地風勢仍強，大約要等到周六下午到傍晚，較乾燥的空氣南下後，各地才會逐漸轉為多雲到晴的穩定天氣，並且可以持續到8日甚至上班日9日。

除了天氣上的變化，溫度也將有顯著的變動，吳聖宇說，明天下午起隨著鋒面通過，冷空氣南下，各地溫度由北往南下降，預估周六清晨中部、北部、東北部溫度將下降到14-15度，南部、花東地區也將下降到16-18度，明顯感受到轉涼轉冷的情況，周六白天因為冷空氣持續南下，北風較強，各地高溫難以上升，北台灣甚至不到20度，一整天偏涼偏冷，周六晚間到周日清晨因為雲量減少，風勢逐漸減弱，輻射冷卻效應較強，中部、北部、東北部空曠地區低溫有機會下探11-13度，南部及花東地區15-17度，不過周日白天起冷空氣減弱，加上陽光露臉，溫度逐漸回升，北台灣高溫也將回升到23-24度，中南部更可達26-28度，日夜間溫度變化頗大。

吳聖宇說，下周一各地晴到多雲的好天氣仍將持續，白天溫暖，夜晚清晨因為輻射冷卻效應，溫度仍然較低，下周二到下周四偏南風起，溫度持續升高，天氣仍大致穩定，預估再下一波鋒面將在下周五接近，到時候天氣又將有比較明顯的轉變出現。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。