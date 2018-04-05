拒絕惡視力！ 眼科醫鼓勵將課程移往戶外教學

2018-04-05 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近年來「近視病」併發症已成為台灣失明原因的首位，近視是不可逆且會惡化的疾病，眼鏡及雷射手術都僅僅矯正而非治療，然而大多數家長對於近視的觀念仍止於配戴眼鏡，教育部國教署「學童視力保健計畫」主持人高雄長庚紀念醫院眼科主任吳佩昌表示，據實證醫學自然光線可以誘發視網膜產生多巴胺，避免發生近視。

近視不僅有配戴眼鏡，眼球可能早已發生病變，兒少時期近視若未控制度數，每年平均可增加100度，短短5年就可能進展到500度，已達世界衛生組織警告的失明風險，要減少因近視而失明的人口數，就必須要從預防學童近視開始著手。

為改善我國學童近視問題，教育部推動「學童視力保健計畫」推動有成，國小學童平均視力不良率從98至105學年度已從47.86%下降到45.86%。執行策略包括「近視疾病易失明、戶外活動防近視、定期就醫來防盲、3010眼安康」發揮功效。

吳佩昌指出，自然光線可以誘發視網膜產生多巴胺，避免發生近視，因此推動學校落實下課教室淨空政策，鼓勵老師將課程移往戶外教學，課後及假日也請家長協助增加孩子的戶外活動時間，達到天天戶外120分鐘的目標。透過「國小學童課間下課教室淨空至戶外活動」及「課後戶外活動」對於尚未近視及近視的學童都可以顯著減少近視度數惡化及減少學童近視發生的比率，而且只要走到教室外就有效，不一定要在大太陽下。