內政部譴責殯葬團體扭曲環保自然葬

2018-04-05 14:22 中央社 台北5日電



殯葬設施公會等團體刊登廣告「清明節要消失了嗎？」，內政部今天譴責團體扭曲環保自然葬，環保葬讓土地永續循環使用，家屬可親臨現場或在家祭祀緬懷，並未失去慎終追遠的精神。圖／報系資料照 分享 facebook 殯葬設施公會等團體刊登廣告「清明節要消失了嗎？」，內政部今天譴責團體扭曲環保自然葬，環保葬讓土地永續循環使用，家屬可親臨現場或在家祭祀緬懷，並未失去慎終追遠的精神。

內政部發布新聞稿指出，中華民國殯葬設施經營商業同業公會等團體刊登廣告「清明節要消失了嗎？所謂環保葬其實只是個美麗的誤會！」，反對政府推動環保自然葬。

內政部說，105年全國遺體火化率已達到96%，火化後國人多將骨灰安置於納骨設施，但台灣地狹人稠，土地資源有限，若火化後骨灰改以樹葬、花葬、海葬等安葬方式，不但可節省土地資源，同時符合世界潮流推動環保的概念。

內政部指出，現行殯葬法規明定實施環保自然葬法，應於主管機關所劃設的一定區域範圍內，且除海葬外，樹葬、植存須將骨灰埋藏於土中，並無環境遭受汙染問題，實務維護上添加溶磷菌於土壤中，有助骨灰分解，為樹木所吸收。

內政部說，施作環保自然葬前，仍得依家屬意願的方式舉辦告別式，施作過程也秉持維護亡者尊嚴的精神，事後家屬在特定節日可透過網路線上追思，親臨海葬或樹葬區現場等方式緬懷先人，也能選擇在家祭祀或追思，並未失去慎終追遠的精神。

內政部說明，目前全國辦理樹葬、灑葬、海葬等環保自然葬法，截至今年一月底，公墓內樹葬、灑葬的地點有31處，已服務3萬2587位；公墓外植存有兩處，已服務6765位；有9縣市可辦理海葬，已服務1919位，整體服務量有逐年提升的趨勢。