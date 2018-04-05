帶孩遊日 專家建議滿1歲打麻疹疫苗再去

2018-04-05 13:58 中央社 台北5日電



台灣民眾多半有麻疹抗體，但疾管署提醒，20至40歲民眾可能有疫苗保護力自然衰退現象，若要出國可評估補打；若家長要帶孩子去日本，最好等1歲打過麻疹混合疫苗再去。

衛生福利部疾病管制署3月29日公布今年首例境外移入麻疹確定個案，該個案在可傳染期還曾搭機到日本沖繩，已造成台灣次波流行，包含他的同事，以及2名台灣虎航飛沖繩班機的空服員染麻疹，且有超過1300人需要自主健康管理。

因確診空服員在可傳染期曾出勤到日本東京、大阪，加上日本麻疹疫苗接種率不是很高，有不少民眾擔心搭飛機或去日本旅遊感染麻疹風險。

前台大醫院感染科醫師、日本旅遊部落客林氏璧撰文指出，民眾不用過度恐慌，因多半台灣人都已有麻疹免疫力。民國52年前，超過99%的人孩童期都被感染過麻疹，小時得過就會終身免疫，民國65年9月以後在台灣出生者，應都有接種疫苗。

林氏璧說，較可能沒有麻疹免疫力者是民國65年9月以前出生者，今年42歲以上，小時候又沒有得過麻疹者；而打過疫苗、非自然感染者，有5%疫苗可能失效。

林氏璧也建議，單純以醫學觀點，小孩最好是1歲以上，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）後再去日本比較安心。

疾管署副署長莊人祥今天受訪表示，日本麻疹的流行狀況和台灣差不多，偶有流行，統計到今年3月28日，日本共有12例麻疹確診個案。

莊人祥說，觀察近日麻疹確診個案，發現染病的多是20至30餘歲青年，就算過去曾接種疫苗，20至40歲者的麻疹疫苗保護力有自然衰退現象，強烈建議要出國民眾，尤其要去麻疹流行區者，應2週前經醫師評估疫苗補打需求。

莊人祥也表示，1歲以下嬰兒應避免去麻疹流行區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可先打1劑疫苗，但因1歲後施打保護力較佳，滿1歲後還要補打一劑。1歲以上孩童應於接種MMR疫苗2週後再前往。

但有3類人不適合接種MMR疫苗，包含已知對蛋的蛋白質或疫苗的成份有嚴重過敏者、孕婦及已知患有嚴重免疫缺失者（包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫缺失症與白血病、淋巴癌等惡性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者）。

根據疾管署旅遊疫情建議，麻疹流行區包含印尼、印度、泰國、菲律賓、中國大陸、哈薩克、烏克蘭、剛果民主共和國、幾內亞、奈及利亞、獅子山、法國、英國、羅馬尼亞、希臘、義大利、塞爾維亞共和國。