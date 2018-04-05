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聯晚回響／財部攜手行動支付 以後購物不必再印明細

2018-04-05 13:08聯合晚報 記者林潔玲╱台北報導

電子發票造成另一種「不環保」，財政部表示，目前正與行動支付業者合作，未來消費者可...
電子發票造成另一種「不環保」，財政部表示，目前正與行動支付業者合作，未來消費者可不必再列印明細。 圖／聯合報系資料照片
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聯晚日前報導電子發票環保問題，促使各界關注電子發票雲端化進度，學者黃士洲近日提出「發票無紙化 還差最後一哩路」建議，財政部表示，目前正與行動支付業者合作，未來將提供雲端發票註冊、載具歸戶、自動對獎及獎金自動匯入等一條龍的服務，消費者可不必再列印明細。

財政部指出，鑑於感熱式電子發票證明聯因回收處理成本高不具經濟價值，及配合行政院2025年行動支付普及率達90%的政策，目前推動電子發票以手機條碼及信用卡結合行動支付工具，讓交易時同步完成金流支付與雲端發票的儲存，減少民眾索取紙本發票需求。

針對感熱紙電子發票無法回收不環保的質疑，財政部說，在傳統的發票中至少有兩聯，一聯開給消費者作為收執聯，另一聯由營業人保存為存根聯。推動電子發票其本意在於全面無紙化，但是在推動過程中，為配合國人消費習慣、資訊差距及報帳需要，在消費者端，營業人仍會提供電子發票證明聯給需要的民眾，而營業人端的存根聯已全面無紙化。

財政部表示，財政部已在2017年協調金管會邀集電子支付機構，共同協商金流結合發票字軌號碼及交易明細資訊。此外，為鼓勵民眾多使用雲端發票，財政部自2017年起，雲端發票除可兌領一般統一發票獎項外，額外增加15組100萬及1萬組2,000元雲端發票專屬獎項，希望透過此獎勵，提高消費者使用雲端發票意願。

電子發票統一發票
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