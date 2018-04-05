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你不知道的台灣 衛報列台10大有趣真相

墾丁為何輸沖繩？ 吳鳳點出關鍵原因

2018-04-05 12:11聯合報 記者楊德宜╱即時報導

三立「愛玩客」之老外看台灣主持人吳鳳。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
三立「愛玩客」之老外看台灣主持人吳鳳。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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原土耳其籍的三立「愛玩客」之老外看台灣主持人吳鳳，來台12年，近日拿到台灣身份證，他在臉書發表關於墾丁觀光的看法，他說，「為什麼墾丁輸給國外的觀光景點？」的話題近日熱議，他分析，「墾丁從來都沒有經過完整的觀光規劃」，他並提出10點建議，「只有將眼光放遠，認真完整規劃，才能讓我們的觀光景點躍上國際舞台。台灣加油」。

他說，很多人都覺得去沖繩玩比墾丁划算，也有人覺得沖繩更美。沖繩的觀光規劃跟基本條件確實比墾丁好。從飯店到民宿的選擇，從娛樂到逛街，沖繩很具有國際行的旅遊規模。再加上本來有的日本歷史、文化跟國際上的名氣（也有美國的關係），世界上很多人知道沖繩。「我猜也許比台灣更有名」。

到底墾丁輸在哪裡？吳鳳說，他去過墾丁很多次。真的很漂亮，但是墾丁從來都沒有經過完整的觀光規劃。「連老街賣的東西，就是一般夜市的小吃。基本上對觀光客來說沒有很大的特色跟吸引力」。他去過吳哥窟，觀光規劃也比墾丁好，包含民宿，而且有很多專門適合外國人的餐廳。「墾丁光看老街提供的食物，基本上就無法到國際衛生條件。而且一邊是車子，一邊是攤位」。

至於國外怎麼做呢？吳鳳指出，基本上國外的很多觀光區車子跟行人走的地方是分開的，各有不同特色的餐廳，海邊的店很整齊，一切都有固定的安排。房子的樣子、顏色等等都有特別規劃過。觀光客ㄧ進來這區的時候，就會感受到度假開始了。但是很可惜墾丁還沒有這個氣氛。「觀光行業有一句話：如果你的安排跟規劃很Cheap！你的客人也會很cheap！」

他去克羅埃西亞的Dubrovnik ，一個非常有名的觀光區，喝1杯果汁、吃1盤沙拉就花2000元新台幣，但是一點都不覺得後悔。因為Dubrovnik的氣氛跟觀光區域讓他覺得花的錢很值得。吳鳳指出，所以墾丁光靠補助500元真的會有效嗎？重點是觀光客覺得在墾丁花這個錢值得嗎？

吳鳳說，他之前不敢寫這些，因為畢竟是來自國外。但是他現在也是台灣人，「這塊土地是我的家！」所以想要誠實說出自己的看法，也想由衷給墾丁觀光業更進步的建議。

1-整理整個老街（人行道要很美，完全需要脫離老樣子的夜市）

2-所有的店家，攤位都需要重新整理。（外表，顏色，賣的東西菜單都有變等等）

3-沙灘的外面需要有國際水準的空間跟規劃（港口，pub，運動場等等）

4-民宿都要有英文訓練，提供更多不同合理的價格（外表要有特色，不要破破爛爛的建築）

5-美食要有特色，各個餐廳需要有國際衛生條件。

6-公園，停車場，各個休閒娛樂場所都要完整。

7-海邊增加更多娛樂場所（parasailing 等等）

8-老街需要國外一樣的pub 、disco、cafe等等。

9-需要宣傳（國外觀光旅遊展等等）

10-可以參考國際觀光區的規劃。例如，土耳其的Marmaris、Kusadasi、Alanya

墾丁沖繩老街
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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