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你不知道的台灣 衛報列台10大有趣真相

清明掃墓樹葬區環境清幽用思念緬懷故人

2018-04-05 11:38聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

天氣晴朗，不少民眾一早即前往墓園掃墓，緬懷先人。位在台北市的福德公墓，市府規劃掃墓公車提供掃墓民眾免費搭乘，避免塞車

在福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公園環境清幽，用思念靜思來緬懷心愛的人。

為提倡環保葬向北市殯儀館服務中心申請樹、花葬，不限設籍北市民，家屬無需支付葬區費用。

福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公...
福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公園環境清幽，用思念靜思來緬懷心愛的人。記者黃義書/攝影
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位在台北市的福德公墓，市府規劃掃墓公車提供掃墓民眾免費搭乘，避免塞車。記者黃義書...
位在台北市的福德公墓，市府規劃掃墓公車提供掃墓民眾免費搭乘，避免塞車。記者黃義書/攝影
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福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公...
福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公園環境清幽，用思念靜思來緬懷心愛的人。記者黃義書/攝影
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位在台北市的福德公墓，市府規劃掃墓公車提供掃墓民眾免費搭乘，避免塞車。記者黃義書...
位在台北市的福德公墓，市府規劃掃墓公車提供掃墓民眾免費搭乘，避免塞車。記者黃義書/攝影
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福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公...
福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公園環境清幽，用思念靜思來緬懷心愛的人。記者黃義書/攝影
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天氣晴朗，不少民眾一早即前往墓園掃墓，緬懷先人。記者黃義書/攝影
天氣晴朗，不少民眾一早即前往墓園掃墓，緬懷先人。記者黃義書/攝影
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福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公...
福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公園環境清幽，用思念靜思來緬懷心愛的人。記者黃義書/攝影
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福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公...
福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公園環境清幽，用思念靜思來緬懷心愛的人。記者黃義書/攝影
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福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公...
福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公園環境清幽，用思念靜思來緬懷心愛的人。記者黃義書/攝影
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塞車樹葬
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