清明掃墓樹葬區環境清幽用思念緬懷故人

2018-04-05 11:38 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



天氣晴朗，不少民眾一早即前往墓園掃墓，緬懷先人。位在台北市的福德公墓，市府規劃掃墓公車提供掃墓民眾免費搭乘，避免塞車。

在福德公墓詠愛園的樹葬區，由於園區不設立墓碑、不記亡者姓名，在此「掃墓」如同置身公園環境清幽，用思念靜思來緬懷心愛的人。