明變天！ 冷氣團周末南下 玉山有機會降雪

2018-04-05 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今天天氣仍持續溫暖微熱，晴朗穩定。記者黃義書／攝影 分享 facebook 中央氣象局預報員林伯東表示，今天的天氣依舊維持穩定、高溫的天氣，午後可能在西半山區會有熱對流發展局部陣雨，東部迎風面會有低雲的情況，而周末大陸冷氣團南下，預估中部以北地區的溫度清晨低溫僅有約13至15度。

林伯東說，明天鋒面通過，因此在中部以北地區、東北部會有短暫陣雨或雷雨，而南部及花東會有短暫陣雨，局部地區會有較大雨勢，預計雨停的時間落在周六下半天。

林伯東也說，預估此波大陸冷氣團會在周日的白天減弱，溫度會漸漸回升，直到11日溫度會回升到現在的溫度，天氣也會維持穩定情況。

至於此波冷氣團是否有降雪可能？林伯東指出，玉山有機會，而合歡山是否降雪則待觀察。

他也提醒，今天至今馬祖仍有濃霧，今天的條件也適合濃霧發展，今天早上8時觀測到的能見度僅有200公尺，早上約10時的觀測則有回升至2公里，但隨時可能受到濃霧影響再降回200公尺。

周五在東北風明顯增強之前以及下周一轉為偏東風到東南風之後，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能，適逢清明連假，祭祖掃墓、交通往返請多留意氣象及航班資訊；另外，周五前東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島則易有長浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。