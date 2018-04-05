你不知道的台灣 衛報列台10大有趣真相

2018-04-05 12:02 中央社 倫敦5日專電



西門町商圈。 記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 英國衛報以「台灣崛起」為題介紹台灣，列舉10點英國人不知道的台灣真相，包括有許多億萬富翁、許多星巴克；另外，台灣人愛喝茶，鐵路設施可見現代與古樸共存。

「衛報」（The Guardian）記者黎克斯（JulietRix）日前接受觀光局與華航邀請到台灣一遊，撰文「台灣崛起，世界為何逐漸發現被忽視的亞洲角落」。

她在文中指出，瞭解台灣的英國人不多，大概只知道台灣是位於中國大陸東南方外海的細長島嶼，「既是中國，又不是中國」。但中華航空直飛倫敦班機去年復航之後，英國旅客前往台灣更為便利。

黎克斯到訪時間正逢元宵節，讓她得以一睹燈會的萬人空巷盛況。她搭乘台北101大樓的高速電梯，在89樓的觀景台欣賞壯觀景色，也到西門町逛街，看到在古色古香建築中販賣創意商品的年輕人，及遊客圍觀街頭表演。

她說，有一瞬間，她以為自己身在東京，又有一瞬間，以為身在北京，但台北比起這兩個地方都更令人放鬆。人們友善但不會冒犯，禮貌但不拘謹。

有一天早上，她前往自由廣場，看到年輕人笨拙地跟著老人家學太極。她也前往夾在老公寓和便利商店中間的廟宇，看到人們虔誠拜拜、祈福和過香爐。

黎克斯推薦首次造訪「東方」的人去台灣，會是很好的入門。她指出，台北故宮有世界一流的館藏，還有台灣的強項，美食總是隨處可見。不論是高級餐廳或夜市小攤、傳統麵食或新潮美食，有各種選擇。她還搭乘高鐵前往台南，造訪神農街、孔廟，及大天后宮，留下美好回憶。

文中同時列出10點「你不知道的台灣」，增進英國讀者對台灣的認識。

1，台灣有免費公共WiFi無線上網，從2013年起，遊客也可以申請。

2，台灣有以馬桶為主題的餐廳。顧客坐在馬桶上，享受馬桶造型餐盤裡的餐點，像是便便形狀的冰淇淋等。

3，台灣有金碧輝煌的寺廟，埔里鎮的中台禪寺在2000年改建完成，樓高37層，最高處為金頂。

4，台灣有許多億萬富翁。2016年「富比世」（Forbes）全球富豪榜有25人上榜，比西班牙更多，比日本只少2人。考量到台灣的大小，富翁之多相當驚人。

5，台灣人愛喝茶。根據聯合國糧食及農業組織調查，台灣人每年平均喝掉1.85公斤的茶，全球排名第17，不過還是遜於排第12，英國人的2.06公斤。

6，台灣人愛喝茶，但連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）在台發展迅速，以展店密度來看，平均每百萬人有16.74家分店，全球排名第10。

7，台灣麥當勞的大麥克（Big Mac）非常便宜。在美國，一個大麥克要價超過5美元（約新台幣146元），在台灣只要美國的半價左右，在全球10大最便宜大麥克排行中居第6。

8，台灣鐵路設施很兩極。阿里山森林鐵路在1912年完工，至今蜿蜒於山間，2007年通車的高鐵，最高速度達每小時186英里。

9，台灣仍有死刑。全世界只有4個工業化國家有死刑：美國、日本、新加坡及台灣。

10，台灣曾有全世界最高的建築物。台北101大樓在2004年到2010年間是世界第一高樓，直到杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa）超越。