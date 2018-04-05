掃墓帶動買氣 抗蟲優惠多多

2018-04-05 13:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



小鹿山丘有機精油舒緩凝露。 家樂福／提供 分享 facebook 清明連假過後，天氣回暖，蚊蟲開始活躍，防蚊相關商品買氣明顯增溫，量販店紛紛推出抗蟲驅蚊優惠活動。

3月底前即進入掃墓高峰，有草叢濕氣的地方蚊蟲特別多，也帶動了防蚊驅蟲相關商品買氣拉升。

生活市集銷售統計，自3月中旬以來防蚊相關商品銷量明顯提升2.5倍，為此生活市集推出「防蚊大作戰」專區，最低三折起免運到府，並且提升品項數達往年五成以上，以更豐富選項滿足消費者需求。

飛利浦光觸媒殺菌捕蚊燈兼具殺菌除臭功能。 愛買／提供 分享 facebook 家樂福公關經理林夢紹表示，傳統乳液型防蚊商品因為售價較親民，防蚊效果較好，因此銷售成績較進口穿戴性商品佳。此外，塗抺式防蚊乳液陸續推出不少有機品項，由於防蚊商品主要使用者都是小朋友，這二年家樂福也增加許多精油或有機系列商品，希望讓民眾用得更安心，家樂福也提醒民眾，防蚊和防曬一樣要經常再次補充塗抹，才能有效防護。

家樂福近期推薦促銷商品如nac nac驅蚊貼片20入原價230元， 特價184元；小鹿山丘有機精油舒緩凝露15克，原價120元，特價89元；叮嚀小黑蚊防蚊液25ML，原價249元，特價199元等。

愛買表示，配合民眾對抗蟲驅蚊行動，至4月10日止，單筆消費滿250元現折30元，包含電蚊香、補充液、蚊香、防蚊片及除蟲商品統統可折；活動期間電蚊香129元起，2018年新品、主打嬰兒適用的雷達佳兒護液體電蚊香組只要219元。

愛買發現，防蚊液、防蚊乳液商品瞄準新手爸媽及小家庭，統計去年3~4月賣出約1500瓶防蚊液，適合兒童塗抹的防蚊液、防蚊貼片共25款，3月銷量就成長2倍，如綠油精叮寧防蚊液、歐護植物防蚊乳液、快潔適草本FROZEN驅蚊手環等；其中主打含植物精油的「小鹿山丘精油雙效防蚊液」系列銷量就佔防蚊液業績4成。

夏天「蚊」音繞樑擾人清夢，愛買室內捕蚊電器熱銷第一名「飛利浦光觸媒殺菌捕蚊燈」兼具殺菌除臭功能，單月熱賣250台，至4月10日活動期間憑Happy Go會員卡可享76折優惠。