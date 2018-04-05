不愛塗塗抹抹 涼褲、手環也可防蚊

2018-04-05 13:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



植物精油防蚊扣。 生活市集／提供 分享 facebook 春天來了，卻是蚊蟲出沒的高峰期，出遊最大的問題是如何應付戶外擾人的蚊蟲。量販店及網購業者發現，除了傳統型乳液及噴霧型蚊蟲商品外，由於很多人不喜歡防蚊藥劑直接碰觸身體，今年防蚊趨勢穿戴式比例大幅提升，除了各種手環、貼片型扣款外，甚至還有防蚊兼防曬的非親膚性涼感功能衣物也大受歡迎，銷量增加6倍以上。

家樂福公關林夢紹表示，民眾外出最怕蚊蟲叮咬，雖然塗抹乳液及噴霧式防蚊商品仍是主流，但的確很多父母考慮小朋友或是嬰幼兒塗抺方便性，穿戴式防蚊商品近年成長幅度明顯，例如進口手環、貼片等，各類成分愈來愈多。

韓國防水天然驅蚊手環。 生活市集／提供 分享 facebook 涼感透氣防蚊燈籠褲。 生活市集／提供 分享 facebook 生活市集也說，觀察今年防蚊商品兩大趨勢「穿戴式」、「非親膚性」，前者由於清明連假多為踏青、掃墓等戶外活動，能穿戴配備於身上隨時使用的較為便利，後者則是因為許多人會擔心防蚊藥劑直接碰觸到身體，會有過敏反應，尤其是孩童肌膚較脆弱，非親膚性商品成為另一種選擇。

生活市集統計，可隨身攜帶使用的手環款、別扣款、貼片款等類型的防蚊商品占總類別品項的七成以上。最受青睞的別扣款，因為非親膚性設計，加上造型小巧可愛，可隨意扣在背包、衣服，褲子等地方，是可孩童玩耍防丟失、又能防蚊蟲的最佳法寶；其次則為貼片款、噴劑款及手環款。銷售第一名的「台灣製驅蚊防蚊貼」近一週銷量前週成長6倍，驅蚊效果可達12小時。

防蚊兼具防曬功能的涼感衣物，也特別受到消費者青睞，近期氣候轉暖，銷量大幅增加6倍。生活市集的銷售冠軍「兒童涼感透氣防蚊燈籠褲」，透氣舒適，單週可賣出上百件。