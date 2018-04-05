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改善部落經濟 春假勞部推花蓮深度旅遊

2018-04-05 12:02中央社 台北5日電

花蓮太魯閣公園白楊步道。報系資料照 記者王燕華／攝影
花蓮太魯閣公園白楊步道。報系資料照 記者王燕華／攝影
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清明連假許多民眾都會外出觀光，勞動部也推薦民眾可以到花蓮體驗生態旅遊與原住民生活，民眾不僅可以在海邊追逐浪花蟹，還能體驗生火、植物辨識、無具野炊的野外生活。

清明連假，許多民眾都想外出走走，勞動部勞動力發展署也發出新聞稿，根據「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」向外界推薦私密行程及景點。

發展署說，花蓮多族群環境綠能美化推展協會在花蓮著名觀光景點「鯉魚潭」推動自行車低碳旅遊，提供自然、健康及文化的休閒活動。

發展署指出，鯉魚潭是花蓮最大的內陸湖泊，景色相當迷人，為維持生態之美，多族群環境綠能美化推展協會選擇對環境影響最小的「低碳生態文化觀光」做為主要亮點，將鯉魚潭、慕谷慕魚周邊打造成「縱谷香格里拉」的人間樂土，近年來許多遊客進入部落體驗，除了解部落的發展，也改善部落經濟，帶動社區發展。

發展署表示，花蓮縣豐濱鄉靜浦社區是以阿美族為主的部落，坐落在花蓮豐濱鄉，鄰近秀姑巒溪出海口。

當地社區發展協會除推出部落深度旅遊行程，包括划膠筏與追逐浪花蟹，推廣部落觀光、創造部落營運之外，並整合東海岸部落的特色工藝品、農產品，導入傳統文化與故事採集的元素，生產製作兼具文化意義及創新應用價值的「食創商品」，希望從生產製作的過程傳承部落傳統技術和文化。

發展署指出，花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會所成立的吉籟獵人學校則具有獨特的風格，吉籟源自阿美族的母語發音CIDAL，這字不僅是太陽之意，在阿美族的母系社會裡，更象徵著母親。

發展署說，生態永續發展協會本著傳承、延續和守護的初衷，積極將原住民的獵人文化發揚、教給下一代，其中內含了寶貴的知識和技能，以及與大自然共存共榮的價值觀等等。

發展署指出，山林體驗活動包括：生火、植物辨識、狩獵陷阱製作、組合弓製作、無具野炊，海洋體驗活動包括：潛水、浮潛、花蓮外海船釣等，不論是哪一領域的體驗活動，專業、熱情、幽默風趣的獵人團隊，絕對讓遊客收穫豐碩，滿載而歸。

阿美族勞動部原住民
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