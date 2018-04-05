大陸沙塵暴要來了？ 鄭明典：周五之後影響程度不確定

2018-04-05 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



大陸北方有沙塵暴。圖／翻攝自鄭明典臉書 分享 facebook 中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，大陸北方有沙塵暴，6日周五之後的氣象條件，有機會把沙塵吹送到台灣附近，最大變數還是在水氣。「感覺這一次應該會有影響，只是影響程度不確定。再觀察下去！」

他說，沙塵暴原因是太乾，所以風一吹就沙塵瀰漫。沙塵要傳送到遠處，機率其實並不高。氣象條件，春季開始有對流，沙塵被捲到高處，在高層強風吹送下，長程輸送的機率才會高。