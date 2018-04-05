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楠西梅嶺、南化關山、新化林場 台南3大螢區將大爆發

2018-04-05 10:35聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

台南南化區關山賞螢祕境螢火蟲大爆發，閃閃螢光令人驚豔。 圖／報系資料照
台南南化區關山賞螢祕境螢火蟲大爆發，閃閃螢光令人驚豔。 圖／報系資料照
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台全各地賞螢地點4月開始熱鬧起來，南台灣螢光點點即將大爆發，等待遊客親臨欣賞。台南楠西梅嶺、南化關山及新化林場是3大知名賞螢區，業者預估若沒有下雨，今年螢火蟲數量將大爆發。

「台南梅嶺賞螢季」今年連續第13年舉辦，4月21到5月5連續三個禮拜都可到梅嶺賞螢，活動結合特色農家，規劃農事體驗、梅製品DIY等主題活動，遊客白天採梅、品嚐梅子雞，晚間賞螢，認識不一樣的梅嶺；當地梅農陳居表示，今年濕度跟溫度都夠，螢火蟲數量上看10多萬隻，油桐花也已經含苞待放，賞螢之外兼可賞花。

位在南化水庫上游的南化關山賞螢，向來被視為「祕境」，原有三大賞螢地大光廊、出光坑及三縣界，因山路整修路況較好，不少賞螢民眾直接驅車進到「大光廊」，關山社區發展協會理事長張興發說，今年賞螢季已經開始，不建議自行開車進入，請事先與社區預約。電話 0937663197。

中興大學新化林場沖瀜池生態區螢火蟲以復育為主，工作人員夜間勘查時發現螢火蟲數量相當多，每場限200人以總量管制兼顧生態，預約電話（06）5908551、5900022。

台南市府提醒賞螢的遊客，配合「五不一遵守」原則：不捕捉、不喧嘩、不丟垃圾、不照射、不破壞生態，以及遵守宣導，才能讓螢火蟲永續繁衍、生生不息。

台南楠西梅嶺賞螢季主要沿著伍龍步道，一路有火金姑相伴。圖／報系資料照
台南楠西梅嶺賞螢季主要沿著伍龍步道，一路有火金姑相伴。圖／報系資料照
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南台灣何處尋螢蹤一覽表。
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台南南化區關山賞螢祕境螢火蟲大爆發，閃閃螢光令人驚豔。圖／報系資料照
台南南化區關山賞螢祕境螢火蟲大爆發，閃閃螢光令人驚豔。圖／報系資料照
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賞螢螢火蟲南化水庫
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