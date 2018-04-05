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大佛普拉斯發光 黃信堯盼展現文化自信

2018-04-05 14:05中央社 紐約4日專電

導演黃信堯作品「大佛普拉斯」從小人物出發，拍出台灣社會黑暗面，獲國際影展肯定。他今天說，只要對文化有自信，台灣不必非得投射正面形象，也能在國際發光。

「大佛普拉斯」繼去年抱回金馬獎最佳新導演等5項大獎，今年再入選由紐約林肯中心電影協會（FSLC）與現代藝術博物館（MoMA）共同主辦的第47屆「新導演/新電影影展」，是台灣電影睽違20年再度有作品入選。

黃信堯以拍攝紀錄片出身，擅長以幽默的影像敘事描繪社會現實與人生荒謬。「大佛普拉斯」是他首度執導劇情長片，講述一名社會底層的中年男子，在佛像工廠與友人偷看老闆的行車紀錄器，卻莫名捲入一場謀殺案。

黃信堯今天接受中央社專訪時說，取景的雲林口湖鄉很荒蕪，不是台灣官方會想介紹給國際社會認識的地方，但他認為這才是台灣生命力所在，台灣不就是在荒蕪裡面慢慢茁壯的嗎？

他說：「口湖鄉的人就是那麼荒蕪，可是他們努力在那邊生活，那是人和土地完全結合的地方。即使窮山惡水，他們還是努力地生活，我覺得那才是台灣的樣子。」

黃信堯提到，「大」片殺青後，有人勸他多拍台灣「正向的力量」，但他認為將負面轉化成正面能量才是正途，就像丹麥名導拉斯馮提爾（Lars von Trier）曾以在森林自殺沒有人會知道為劇情拍攝國家形象廣告，「如果你對自己的文化沒有自信心，沒有文化主體性，你要怎麼介紹給國際？」

即便如此，黃信堯仍強調，「大佛普拉斯」僅能反映台灣中南部某個角落的現況，不能代表全台灣，他也沒有想過要以本片將台灣介紹給國際。

「我就是講我身旁熟悉的故事。」黃信堯舉例，片中角色三不五時就會講髒話，因為台灣中南部基層民眾非常羞於表達情感，問候時加一句髒話反而能拉近彼此距離，只要你理解這種文化，就會知道髒話不是髒話，反而是一種親密。

對於入選紐約「新導演/新電影影展」，黃信堯抱持平常心，表示很開心獲得肯定，但沒有太多特別感覺，也不影響新片創作。

本屆影展於3月28日至4月8日舉行，放映來自29個國家共25部長片及10部短片。「大佛普拉斯」於3、4日在紐約首映，黃信堯出席映後座談與觀眾交流。（編輯：廖漢原）

大佛普拉斯電影
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