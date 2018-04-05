美化公墓又富圖騰特色 原鄉部落建納骨牆

2018-04-05 09:08 中央社 台北5日電



當城市吹起環保自然葬風潮時，原住民的葬俗觀念才正慢慢從土葬移轉到火葬。內政部近年推動公墓改建為納骨牆，納入原民圖騰設計，讓原住民驚呼「原來公墓也可以這麼漂亮」。

國內目前遺體火化率已達9成；不過，原住民地區因宗教因素，仍多採土葬習俗。為改善滿葬、濫葬問題，內政部從民國98年開始，將「山地原住民鄉（區）公墓改善」列入殯葬設施示範系列計畫補助項目，盼協助土葬轉型。

「一開始阻力真的很大」，民政司承辦人員說，公墓要改為納骨牆，必須先遷葬，這對原住民的衝擊很大，他們也不太能接受遺體火化的觀念，因此第二期的補助計畫只完成3個案子。

內政部民政司副司長鄭英弘受訪表示，原住民公墓滿葬，要在山上蓋納骨塔不容易，經費、環評、地區分散等都是需要考量的問題，建納骨牆不用申請建築執照，只需申請雜項執照，成本低，對環境的影響也最小。

鄭英弘說，納骨牆的設計在國外很普遍，有些公墓的圍牆就是納骨牆。內政部鼓勵部落與鄉公所一起參與設計，使得納骨牆融入原住民的文化特色，有別於傳統的納骨塔。

桃園復興區、南投仁愛鄉和屏東霧台鄉陸續完成首批示範公墓，一座座的納骨牆井然排列，讓公墓變得像公園，整齊美觀，也讓部落族人驚呼「原來公墓也可以這麼漂亮」。

依原住民基本法，鄭英弘說，需部落的墓主家屬全數同意，才能申請公墓改善，難度其實很高，沒想到會通過，不少部落看到示範公墓的成果，也想比照辦理。

民國102年到105年的第三期補助計畫，補助案提升到45案。106年停辦，詢問度破表，在原民立委支持下，107年內政部持續辦理「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」，除了繼續補助山地原住民的公墓改善，也擴大補助平地原住民鄉（鎮、市）的公墓改善。

從土葬到火葬，最難的一段路已經走過，內政部107年的補助計畫，更納入1/10的環保自然葬，一步一步引導原住民改變葬俗觀念。