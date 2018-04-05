親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

跨越海峽橫行全球 台灣詐團怎麼騙大陸人

石虎保育燒熱情？公務員「細火慢燉」建立信任

美化公墓又富圖騰特色 原鄉部落建納骨牆

2018-04-05 09:08中央社 台北5日電

當城市吹起環保自然葬風潮時，原住民的葬俗觀念才正慢慢從土葬移轉到火葬。內政部近年推動公墓改建為納骨牆，納入原民圖騰設計，讓原住民驚呼「原來公墓也可以這麼漂亮」。

國內目前遺體火化率已達9成；不過，原住民地區因宗教因素，仍多採土葬習俗。為改善滿葬、濫葬問題，內政部從民國98年開始，將「山地原住民鄉（區）公墓改善」列入殯葬設施示範系列計畫補助項目，盼協助土葬轉型。

「一開始阻力真的很大」，民政司承辦人員說，公墓要改為納骨牆，必須先遷葬，這對原住民的衝擊很大，他們也不太能接受遺體火化的觀念，因此第二期的補助計畫只完成3個案子。

內政部民政司副司長鄭英弘受訪表示，原住民公墓滿葬，要在山上蓋納骨塔不容易，經費、環評、地區分散等都是需要考量的問題，建納骨牆不用申請建築執照，只需申請雜項執照，成本低，對環境的影響也最小。

鄭英弘說，納骨牆的設計在國外很普遍，有些公墓的圍牆就是納骨牆。內政部鼓勵部落與鄉公所一起參與設計，使得納骨牆融入原住民的文化特色，有別於傳統的納骨塔。

桃園復興區、南投仁愛鄉和屏東霧台鄉陸續完成首批示範公墓，一座座的納骨牆井然排列，讓公墓變得像公園，整齊美觀，也讓部落族人驚呼「原來公墓也可以這麼漂亮」。

依原住民基本法，鄭英弘說，需部落的墓主家屬全數同意，才能申請公墓改善，難度其實很高，沒想到會通過，不少部落看到示範公墓的成果，也想比照辦理。

民國102年到105年的第三期補助計畫，補助案提升到45案。106年停辦，詢問度破表，在原民立委支持下，107年內政部持續辦理「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」，除了繼續補助山地原住民的公墓改善，也擴大補助平地原住民鄉（鎮、市）的公墓改善。

從土葬到火葬，最難的一段路已經走過，內政部107年的補助計畫，更納入1/10的環保自然葬，一步一步引導原住民改變葬俗觀念。

內政部清明節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

好天氣最後一天...今高溫31度 明轉冷後天低溫13度

2018-04-05 04:59

不是做夢！ 烘焙就是這麼容易 親手製作繽紛彩虹蛋糕

2018-04-05 09:01

身後事崇尚自然 環保葬近10年成長20倍

2018-04-05 09:09

金馬連日霧擾交通 吳德榮：4月大陸沿岸平流霧最頻繁

2018-04-05 06:55

空氣差！連三天西部橘害 清晨夜晚有機會紅害

2018-04-05 04:58

麻疹疫情延燒 接觸人數逾1300

2018-04-05 00:49

金門太武山基地 5百人入營祭祖

2018-04-05 00:15

清明時節恙蟲病好發期 台東21例最多

2018-04-05 00:03

健康你我他／用茶會送行 帶祝福去旅行

2018-04-05 00:01

大血管病變 糖尿病殺手

2018-04-05 00:01

動動小雨傘 巴金森病友練肌肉

2018-04-05 00:01

一年才開出一次 3.59億大福彩頭獎落屏東

2018-04-04 22:22

麻疹風波延燒 高雄2人疑似感染83人須打疫苗

2018-04-04 21:45

英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42

連假宅在家易有親子衝突？專家：多溝通避免情緒反彈

2018-04-04 17:31

兒童家中燒燙傷近8成 陽光基金會提醒居家安全

2018-04-04 17:21

影╱展現台灣軟實力 文化部攜9品牌11原創角色進攻日本

2018-04-04 16:17

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53

兒盟調查：兩成台灣孩子不幸福 愈大愈不快樂

2018-04-04 15:44

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

動腦思考、親子互動…兒童節這些玩具最熱賣

2018-04-04 13:12

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

春假西半部空品差 對敏感族群不健康

2018-04-04 11:53

清明假期需求量增 蔬菜畜禽價格拉抬有限

2018-04-04 11:33

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

社工津貼被吞疑雲還未解 社福機構突歇業

2018-04-04 10:54

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39

一個40年前用膠卷一個手機拍照 兩大師分別在那裡？

2018-04-04 10:17

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

連假開始 國3上午北向往國5排隊11公里

2018-04-04 09:29

花蓮必吃／這些特色美食 你都嚐過了嗎？

2018-04-04 09:03

清明連假天氣一張圖就知！今明兩天悶熱多喝水

2018-04-04 08:58

台灣限定 清邁雪冰「泰」上癮融化少女心

2018-04-04 08:57

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

今天悶熱！空氣品質差 周五降雨降溫

2018-04-04 08:47

養蟲是門好生意！這些實驗都需要牠

2018-04-04 08:41
看更多

熱門文章

一年才開出一次 3.59億大福彩頭獎落屏東

2018-04-04 22:22

好天氣最後一天...今高溫31度 明轉冷後天低溫13度

2018-04-05 04:59

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

一張台北捷運圖 看網美最愛出沒哪些區域

2018-04-05 07:30

【小孟塔羅】清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

2018-04-04 15:33

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

麻疹風波延燒 高雄2人疑似感染83人須打疫苗

2018-04-04 21:45

麻疹疫情延燒 接觸人數逾1300

2018-04-05 00:49

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

紐澳打工留學的經驗告訴我：一技之長有多重要

2018-04-04 10:29

今日星座運勢／牡羊 人際能量佳 溝通多傾聽思考

2018-04-05 00:00

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42

逾萬人湧入台北市立動物園 看貓熊午後恐拿不到票

2018-04-04 11:44

英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50

連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40

六福村連假兒童免費！首日入園2萬人，免排隊有撇步

2018-04-04 17:12

2萬人一起聽五月天！香港迪士尼度假區 優惠套票開賣

2018-04-04 17:25

蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53

高雄國際動漫展展出4天 吸引萬人朝聖

2018-04-04 15:16

連假宅在家易有親子衝突？專家：多溝通避免情緒反彈

2018-04-04 17:31

想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37

空氣差！連三天西部橘害 清晨夜晚有機會紅害

2018-04-05 04:58

別將玩具扔進同一收納容器！養成孩子主動收玩具的4種方法

2018-04-04 14:00

台灣客源穩定 公主遊輪108年再來

2018-04-04 16:38

偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去

2018-04-04 14:37

金門太武山基地 5百人入營祭祖

2018-04-05 00:15

社工津貼被吞疑雲還未解 社福機構突歇業

2018-04-04 10:54

一個40年前用膠卷一個手機拍照 兩大師分別在那裡？

2018-04-04 10:17

章子怡加持 CINDY CHAO耳環蘇富比雙倍拍出

2018-04-04 21:50

3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知

2018-04-04 14:40

搶救台灣低生育率 人力顧問倡議彈性工作制

2018-04-04 11:00

影╱展現台灣軟實力 文化部攜9品牌11原創角色進攻日本

2018-04-04 16:17

兒盟調查：兩成台灣孩子不幸福 愈大愈不快樂

2018-04-04 15:44

逾九成民眾同意 北市動物園明年6月有12天休園

2018-04-04 15:43

麻疹境外移入多 到流行國先評估

2018-04-04 10:11

大血管病變 糖尿病殺手

2018-04-05 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top