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身後事崇尚自然 環保葬近10年成長20倍

2018-04-05 09:09中央社 台北5日電

樹葬示意圖。圖／記者楊濡嘉翻攝高市民政局殯管處照片
樹葬示意圖。圖／記者楊濡嘉翻攝高市民政局殯管處照片
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隨著環保與自主意識抬頭，環保自然葬的受理件數逐年上升，近10年成長20倍，六都的接受度又比一般縣市高。內政部鼓勵民眾突破死亡禁忌，提早規劃身後事。

內政部自民國90年起開始推動環保自然葬，95年有200多件，98年突破1000件，到了105年有6774件，目前已累計超過3萬件。近10年成長約20倍，顯示有愈來愈多民眾認同環保自然葬。

環保自然葬顧名思義是環保和自然，以火化方式將遺骸燒成骨灰，不做永久設施，不放進納骨塔，也不立碑，不造墳，而以樹葬、花葬、海葬或灑葬等方式，讓骨灰歸於土地的一部分，永續循環於世。

內政部民政司副司長鄭英弘受訪時表示，環保自然葬主要訴求是讓生命回歸自然，從早年的土葬，到現在火葬率已達96%，火葬雖然很成功，解決公墓占地問題，但火化後骨灰放置納骨塔，經過50、60年，納骨塔舊了還是需要做二次處理，環保葬就不會有這個問題。

根據內政部資料，105年六都的環保葬統計，台北市2857件、新北市1122件、桃園343件、台中市846件、台南市290件、高雄市698件。苗栗、彰化、雲林、南投、宜蘭等縣市都在百位數以下。

鄭英弘說，環保自然葬涉及個人觀念和情感，也跟設施的完善度有關。從數據來看，都會區的接受度比較高，除了雙北外，台中市超越桃園、高雄，可能跟台中市自然葬區的環境好有關。

98年法鼓山創辦人聖嚴法師辭世，法鼓山遵循聖嚴法師遺願，舉辦追思暨植存儀式，未設墓立碑，並將骨灰分5袋安置金山環保生命園區，破除執著。

植存在95年僅受理1件、96年38件、97年221件、98年729件、99年603件。鄭英弘說，聖嚴法師選擇用植存的方式回歸自然，對於環保自然葬的理念宣揚有很大助力，當年度的植存受理件數大幅增加，法鼓山也特別放寬植存人數。

鄭英弘說，台北市剛開始推行樹葬，仍有家屬在骨灰存放處立牌、擺設個人物品，「還是有占地為王的想法」，既然選擇自然葬就是放下執著，慢慢地，觀念才跟著改過來。

沒有墓碑、骨灰回歸自然，未來還有「掃墓」的形式嗎？鄭英弘說，環保自然葬就是希望將墓地公園化，讓家屬隨時都可以去，與逝去的親人是親近的，不像公墓是一年去一次，平常思念親人想去還進不去，因為雜草叢生。

鄭英弘說，殯葬政策的推進，很難立竿見影，他相信，環保自然葬的管理做得好，民眾的觀念也會漸漸改變。

內政部長葉俊榮在最新一期的「阿榮講堂」突破禁忌，暢談殯葬政策，希望突破傳統土葬占地築墓的思維，和火化入塔座奉陰宅的觀念，選擇環保自然葬也能減輕子女的負擔，「也許到了可以跟家人討論身後事的時代了」。

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