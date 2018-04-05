不斷更新／今天清明節 國5南下一早就紫爆

2018-04-05 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天是清明節假期第2天，亦是民俗掃墓的清明節當天，根據高公局即時路況資訊，國道5號今天上午7時就出現紫爆，南下南港系統至石碇的行速甚至只有16公里，石碇至頭城行速低於40公里；南下回堵長度：國3南往國5南4公里、國3北往國5南4.5公里、石碇南入106乙3.5公里。

一早壅塞路段不只國5，還有國1南下從機場系統到新竹車多壅塞，尤其以湖口服務區至竹北的行速只有19公里，彰化系統至彰化行速29公里；國3南下從土城至龍潭行速低於40公里。

高公局說，根據中央氣象局預報顯示，全台多數地區天氣良好，預期將有大量掃墓及出遊旅次，預估國道雙向總延車公里為128百萬車公里，預計上午國1南下楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統，國3南下三鶯-龍潭、烏日-霧峰、草屯-名間及國5南下南港系統-坪林等路段將出現車多壅塞，建議欲行駛國道之民眾避開前述壅塞路段及時段。

今天國道疏運措施包含：單一費率、差別收費、7-12時國5南下南港系統及石碇各交流道之南下入口匝道高乘載管制、0-24時國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口封閉管制、精進式匝道儀控及開放路肩等。