金馬連日霧擾交通 吳德榮：4月大陸沿岸平流霧最頻繁

2018-04-05 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



馬祖、金門已連續數日斷斷續續受到平流霧的干擾，影響交通。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，4月正是大陸沿岸平流霧最頻繁的月份，主要是海溫的分布，大陸沿岸為低海溫區，故每當氣流轉為東南或偏南風時，暖濕空氣接觸冷海面，水氣凝結、而形成平流霧，白天日曬會稍減弱，但不像陸上的輻射霧會完全消散，且入夜後很快又會恢復濃度，馬祖及金門很容易就受到影響。

今天清明節，天氣仍持續溫暖微熱，晴朗穩定；他說，與「清明時節雨紛紛、路上行人欲斷魂」的情境，截然不同。清晨低溫約在20至22度，白天高溫仍在29至31度，台北市可能更高，日夜溫差將近10度左右，僅山區午後及東半部有一些局部短暫陣雨的機率。西半部風力持續偏弱，汙染物容易累積，戶外活動要注意空氣的品質的狀況；金、馬很容易受平流霧影響，也要留意相關訊息。

他說，明天鋒面過境、強冷空氣隨之南下，上午起中部以北、東北部轉有陣雨，下午氣溫驟降，明晚北台灣最低溫降至14度左右，其他地區亦轉為有局部陣雨；周六冷空氣最強、整天冷，天氣由濕轉乾；周六晚至周日晨各地轉晴，中部以北沿海空曠地區，將因強輻射冷卻的加成作用，而出現11度左右的最低氣溫；持續時間雖不很長，但乍暖還寒，還需注意保暖。

他說，周日至下周三天氣晴朗穩定；周日白天氣溫回升，西半部高溫約可升至23至25度；下周一清晨因輻射冷卻，氣溫仍偏低，白天大幅回暖，西半部最高溫將升26至28度，日夜溫差非常大，達12度以上。下周二、下周三還會更暖，西半部最高溫又將升至30度以上。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區有零星短暫雨，午後北部地區及中南部山區亦有局部短暫陣雨。

明天天氣將有明顯的變化，受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，上午各地仍較為溫暖偏熱，不過中午過後氣溫將會由北往南逐漸下降。

周六乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得比較局部，周日各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東半部地區有零星短暫雨；氣溫方面，周六整天到周日清晨受大陸冷氣團影響，天氣將會明顯轉涼、轉冷，預計周六晚間至周日清晨在冷空氣及輻射冷卻影響下，將是氣溫最低的時段，中部以北及東北部低溫將下探至13、14度，南部及花東約15至17度，值得注意的是相較於前期溫暖的天氣，各地溫度的降幅相當大，提醒大家多加留意；周日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫開始回升。

下周一、下周二風向再度轉為東南到偏南風，各地氣溫持續回升，白天相當舒適溫暖，不過早晚有些偏涼，西半部日夜溫差大；各地大多仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周三各地氣溫仍相當舒適暖熱，早晚有些偏涼，西半部日夜溫差大；各地大多仍為多雲到晴的天氣，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。

周五在東北風明顯增強之前以及下周一轉為偏東風到東南風之後，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能，適逢清明連假，祭祖掃墓、交通往返請多留意氣象及航班資訊；另外，周五前東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島則易有長浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。