好天氣最後一天...今高溫31度 明轉冷後天低溫13度

2018-04-05 04:59 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天高溫上看31度，中央氣象局表示，今天上午大致穩定晴朗，中午過後在大台北地區及桃園以南山區有機會出現熱對流發展，並帶來局部的短暫陣雨，午後在這些地方活動請留意天氣的變化，東半部地區一整天仍不定時會有零星降雨；溫度方面，晨間稍有涼意，各地低溫在19到23度，白天溫暖甚至悶熱，各地高溫約28至31度，中午前後紫外線指數易達過量級以上，民眾外出活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局提醒，明天天氣將有明顯的變化，受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，上午各地仍較為溫暖偏熱，不過中午過後氣溫將會由北往南逐漸下降。

氣象局提醒，周六晚間至下周日清晨在冷空氣及輻射冷卻影響下，將是氣溫最低的時段，中部以北及東北部低溫將下探至13、14度，南部及花東約15至17度，相較於前期溫暖的天氣，各地溫度的降幅相當大，提醒民眾多加留意；下週日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫開始回升。

周六乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得比較局部，下周各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東半部地區有零星短暫雨。