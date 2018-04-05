空氣差！連三天西部橘害 清晨夜晚有機會紅害

2018-04-05 04:58 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天西半部地區仍然位於背風面，天氣穩定，凌晨至清晨風速偏弱，擴散條件不佳，白天風速稍有增強，夜間風速將再度轉弱，易有汙染物累積，環保署預估，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，清晨及夜間時段局部地區可能達「紅色警示」等級；馬祖、澎湖地區為「普通」等級。因天氣晴朗高溫，午後西半部須留意臭氧濃度升高。宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

環保署表示，明天受鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨。鋒面通過前，高屏地區受鋒面影響程度較輕微，高屏空品區為「橘色提醒」等級：北部、宜蘭空品區受降雨結束後，汙染物伴隨大陸冷氣團南下，懸浮微粒及細懸浮微粒濃度上升，北部及高屏空品區為「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南及宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。