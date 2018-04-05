老家沉水30載 年年搭船掃墓

2018-04-05 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



六十七歲林天元是碧山村原居民，每年清明節在親友陪同下，回到翡翠水庫替曾祖母掃墓上香。 記者張世杰／攝影 分享 facebook

今天是清明節，有別於一般民眾搭車上山掃墓，祖墳在新北市石碇區的居民百餘人，昨分別從翡翠水庫主碼頭搭船進入管制區內祖墳掃墓，其中坑子線來回一趟六小時，永安線從另個碼頭出發，來回時間較短。

新北市石碇區村落之一的「碧山村」，在翡翠水庫完工後沉入水中。 記者張世杰／攝影 分享 facebook

村落之一的「碧山村」，在翡翠水庫完工後沉入水中，卻擋不住原村民的念祖之情，每年清明節掃墓，子孫搭船橫渡水庫、走入森林披荊斬棘，就為了替祖墳上炷香，不過隨著歲數增長，此般另類掃墓人潮一年不如一年。

翡翠水庫民國七十六年完工開始蓄水，劃為水源保護區，周邊的碧山、永安和格頭三個村落近四百戶居民陸續遷出，祖墳在水源區內，翡翠水庫管理局每年清明節都會安排接駁船，載送居民返鄉祭祖。

「全部都在水底下了！」三個村落中的碧山村，在翡翠水庫完工後沉入水中，今年六十七歲的林天元與親友等人昨天上午九點就到主碼頭搭船，返鄉途中，指著水面細數水底下的老家及學校，一望無際的湖水底下，是他腦海中村落地圖。每年清明節都在親友陪同下，回到翡翠水庫管制區內的曾祖母墳前掃墓上香。

翡翠水庫周遭列為保護區，嚴禁人為開採，保有難得的山林原始風貌，讓碧山村原居民掃墓更具挑戰。記者張世杰／攝影 分享 facebook

接駁船行駛約卅分鐘後靠岸，映入眼前的是茂密森林，因翡翠水庫周遭列為保護區，才保有難得的山林原始風貌，也讓掃墓更具挑戰。一行人背著供品、手拿鐮刀，憑著去年掃墓記憶尋路。

翡翠水庫周邊樹林仍保有早期村莊遺址。記者張世杰／攝影 分享 facebook

「以前小孩子一定要爬山的，爬習慣了」，林天元笑說，話雖如此，但樹草長得快又高，每年林景大不同，花了近一小時，大夥才找到藏在山中的土地公廟。隊伍拜完土地公後，一行人互相叮嚀「踏穩再走！」繼續走入山林往祖墳前進。

翡翠水庫周遭列為保護區，嚴禁人為開採，保有難得的山林原始風貌，令碧山村原居民掃墓更具挑戰，花了近1個小時，才找到藏在山中的土地公廟。記者張世杰／攝影 分享 facebook

翡翠水庫有兩條祭祖路線，分別是永安線、坑子線，昨天林天元等人走的是坑子線。一名翡翠水庫駐衛警指出，早期剛遷村，搭船回鄉祭祖人潮非常多，一艘船頂多載廿人，有時民眾一急塞到八十人，工作人員擔心安全趕緊勸民眾下船、加開班次。近年人數愈來愈少。翡管局表示，每年清明節期間都會派船協助居民進出，昨天「永安線」共八航次九十二人、「坑子線」二航次十一人搭乘，未來會繼續提供服務。