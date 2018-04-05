親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

金門太武山基地 5百人入營祭祖

2018-04-05 00:15聯合報 記者蔡家蓁／金門縣報導

金門瓊林蔡氏宗族昨前往太武山軍事管制區祭祖。 記者蔡家蓁／攝影
金門瓊林蔡氏宗族昨前往太武山軍事管制區祭祖。 記者蔡家蓁／攝影
分享

管制森嚴的金門太武山軍事基地，昨湧入五百多人，他們都是金門瓊林蔡氏宗族，每年清明節前夕前往太武山，祭掃五世祖靜山公和前清水師提督蔡攀龍祖墳；祭祖後，蔡氏族人設席聯誼，數百人全都站著吃，相當特別。

金門瓊林蔡氏宗族清明掃墓，會後席開40多桌，站著「吃頭」聯誼。記者蔡家蓁／攝影
金門瓊林蔡氏宗族清明掃墓，會後席開40多桌，站著「吃頭」聯誼。記者蔡家蓁／攝影
分享

金防部明德公園內有蔡氏五世祖蔡靜山、十四祖蔡安所及十九世祖蔡攀龍的墳墓，其中蔡攀龍是清朝嘉慶年間福建水師提督，墳墓被指定為三級古蹟。因為受限祖墳位在軍事要地裡，每年只能清明節才來祭祖。

蔡氏耆老蔡欽水表示，以前都是鋪草席祭祖，現在改為設案桌，至於何種形式為宜，大家還在商議。他表示，所以挑清明節前的兒童節來祭祖，是希望孩童都能踴躍參與，知道祖先的墳在哪裡，慎終追遠。

祭祖完畢後的「吃頭」（祭祖後辦桌聯誼），也是一大特色。蔡氏族人表示，早年族人就地食用祭祀祖先後的牲禮、果品「席地而食」；近幾年改為辦桌，大家站著吃，方便走動，聯繫情誼，場面壯觀。

金門縣長陳福海（左二）在船邊發送餐點，並向鄉親致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）在船邊發送餐點，並向鄉親致意。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門縣政府昨依往例在清明連續假期加開金門快輪，疏解航空旅客運量，金門快輪前晚十一時從台中港出發。

帶著一家老小回金門的李小姐說，晚上十一點登船後沒多久就睡著，天一亮就到了，聽說金門這兩天因為濃霧，有上千名搭機旅客的行程受影響，覺得這次選擇搭船是正確的。她笑說，船票價格僅飛機票的三分之一，明年還會選擇搭船返鄉。

金門清明節辦桌
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

一年才開出一次 3.59億大福彩頭獎落屏東

2018-04-04 22:22

老家沉水30載 年年搭船掃墓

2018-04-05 00:13

麻疹疫情延燒 接觸人數逾1300

2018-04-05 00:49

清明時節恙蟲病好發期 台東21例最多

2018-04-05 00:03

健康你我他／用茶會送行 帶祝福去旅行

2018-04-05 00:01

大血管病變 糖尿病殺手

2018-04-05 00:01

動動小雨傘 巴金森病友練肌肉

2018-04-05 00:01

麻疹風波延燒 高雄2人疑似感染83人須打疫苗

2018-04-04 21:45

英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42

連假宅在家易有親子衝突？專家：多溝通避免情緒反彈

2018-04-04 17:31

兒童家中燒燙傷近8成 陽光基金會提醒居家安全

2018-04-04 17:21

影╱展現台灣軟實力 文化部攜9品牌11原創角色進攻日本

2018-04-04 16:17

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53

兒盟調查：兩成台灣孩子不幸福 愈大愈不快樂

2018-04-04 15:44

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

動腦思考、親子互動…兒童節這些玩具最熱賣

2018-04-04 13:12

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

春假西半部空品差 對敏感族群不健康

2018-04-04 11:53

清明假期需求量增 蔬菜畜禽價格拉抬有限

2018-04-04 11:33

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

社工津貼被吞疑雲還未解 社福機構突歇業

2018-04-04 10:54

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39

一個40年前用膠卷一個手機拍照 兩大師分別在那裡？

2018-04-04 10:17

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

連假開始 國3上午北向往國5排隊11公里

2018-04-04 09:29

花蓮必吃／這些特色美食 你都嚐過了嗎？

2018-04-04 09:03

清明連假天氣一張圖就知！今明兩天悶熱多喝水

2018-04-04 08:58

台灣限定 清邁雪冰「泰」上癮融化少女心

2018-04-04 08:57

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

今天悶熱！空氣品質差 周五降雨降溫

2018-04-04 08:47

養蟲是門好生意！這些實驗都需要牠

2018-04-04 08:41

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

清明連假空氣髒 環署呼籲少香、少金、少炮

2018-04-04 04:59
看更多

熱門文章

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

一年才開出一次 3.59億大福彩頭獎落屏東

2018-04-04 22:22

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

【小孟塔羅】清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

2018-04-04 15:33

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

麻疹風波延燒 高雄2人疑似感染83人須打疫苗

2018-04-04 21:45

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42

紐澳打工留學的經驗告訴我：一技之長有多重要

2018-04-04 10:29

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

逾萬人湧入台北市立動物園 看貓熊午後恐拿不到票

2018-04-04 11:44

英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50

清明連假天氣一張圖就知！今明兩天悶熱多喝水

2018-04-04 08:58

2萬人一起聽五月天！香港迪士尼度假區 優惠套票開賣

2018-04-04 17:25

六福村連假兒童免費！首日入園2萬人，免排隊有撇步

2018-04-04 17:12

連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40

蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54

連假宅在家易有親子衝突？專家：多溝通避免情緒反彈

2018-04-04 17:31

想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37

清明連假空氣髒 環署呼籲少香、少金、少炮

2018-04-04 04:59

高雄國際動漫展展出4天 吸引萬人朝聖

2018-04-04 15:16

今日星座運勢／牡羊 人際能量佳 溝通多傾聽思考

2018-04-05 00:00

偷學健身教練撇步！連假消脂甩肉去

2018-04-04 14:37

社工津貼被吞疑雲還未解 社福機構突歇業

2018-04-04 10:54

別將玩具扔進同一收納容器！養成孩子主動收玩具的4種方法

2018-04-04 14:00

台灣客源穩定 公主遊輪108年再來

2018-04-04 16:38

養蟲是門好生意！這些實驗都需要牠

2018-04-04 08:41

一個40年前用膠卷一個手機拍照 兩大師分別在那裡？

2018-04-04 10:17

3大必搶時尚聯名商品 迪士尼控不可不知

2018-04-04 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top