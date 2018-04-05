金門太武山基地 5百人入營祭祖

2018-04-05 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門縣報導



金門瓊林蔡氏宗族昨前往太武山軍事管制區祭祖。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

管制森嚴的金門太武山軍事基地，昨湧入五百多人，他們都是金門瓊林蔡氏宗族，每年清明節前夕前往太武山，祭掃五世祖靜山公和前清水師提督蔡攀龍祖墳；祭祖後，蔡氏族人設席聯誼，數百人全都站著吃，相當特別。

金門瓊林蔡氏宗族清明掃墓，會後席開40多桌，站著「吃頭」聯誼。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

金防部明德公園內有蔡氏五世祖蔡靜山、十四祖蔡安所及十九世祖蔡攀龍的墳墓，其中蔡攀龍是清朝嘉慶年間福建水師提督，墳墓被指定為三級古蹟。因為受限祖墳位在軍事要地裡，每年只能清明節才來祭祖。

蔡氏耆老蔡欽水表示，以前都是鋪草席祭祖，現在改為設案桌，至於何種形式為宜，大家還在商議。他表示，所以挑清明節前的兒童節來祭祖，是希望孩童都能踴躍參與，知道祖先的墳在哪裡，慎終追遠。

祭祖完畢後的「吃頭」（祭祖後辦桌聯誼），也是一大特色。蔡氏族人表示，早年族人就地食用祭祀祖先後的牲禮、果品「席地而食」；近幾年改為辦桌，大家站著吃，方便走動，聯繫情誼，場面壯觀。

金門縣長陳福海（左二）在船邊發送餐點，並向鄉親致意。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

金門縣政府昨依往例在清明連續假期加開金門快輪，疏解航空旅客運量，金門快輪前晚十一時從台中港出發。

帶著一家老小回金門的李小姐說，晚上十一點登船後沒多久就睡著，天一亮就到了，聽說金門這兩天因為濃霧，有上千名搭機旅客的行程受影響，覺得這次選擇搭船是正確的。她笑說，船票價格僅飛機票的三分之一，明年還會選擇搭船返鄉。