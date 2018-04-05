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麻疹疫情延燒 接觸人數逾1300

2018-04-05 00:49聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

桃園市衛生局公布桃園一男子接觸首例境外移入麻疹患者後，確診感染麻疹居家隔離管理，...
桃園市衛生局公布桃園一男子接觸首例境外移入麻疹患者後，確診感染麻疹居家隔離管理，成為桃園首例麻疹個案。 圖／聯合報系資料照片
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一名卅多歲男子三月赴泰國旅遊染上麻疹後，搭機前往日本沖繩旅行，讓疫情擴大。據衛福部疾病管制署最新追蹤結果，已有兩名台灣虎航空服員及該男的同事確診染病，尚有兩名疑似病例正待檢驗結果，至昨天擴大追蹤接觸人數已達一千三百多人。

疾管署副署長莊人祥說，麻疹屬於第二類法定傳染病，傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳染，患者通常會出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等症狀，隨後出疹，而出疹前後四天傳染力最強，須隔離。莊人祥說，上次較嚴重的麻疹群聚感染是二○一五年北市免稅店，有十九例確診。

莊人祥說，該名住在北部的男子，三月初赴泰染上麻疹，由於潛伏期長，至三月十日才出現發燒、咳嗽的症狀，因尚未出疹，男子不以為意，繼續按計畫搭台灣虎航前往沖繩旅行，結果於三月十九日於沖繩出疹，於日本確診隔離，病情穩定才返台。

但男子搭機去日本前後，正好是麻疹傳染力最強的期間，起初追蹤一六九名接觸者，確認他在出國前已傳染給自己一名同事，搭機去沖繩又致一男一女兩名空服員被感染，其中女性空服員至本月一日出現症狀前，出勤六個航班，男性空服員出現症狀後，於本月二日持續執勤往返台灣與澳門，使得接觸人數大增，疾管署追蹤接觸人數擴增至一千三百多人。

台灣虎航前晚發聲明說，該男空服員症狀出現後多次就診，但都被判定為感冒，直至四月二日再次就診並通報疑似為麻疹個案後，隨即隔離，台灣虎航會持續配合主管機關指示辦理。至於另名女空服員因當時無症狀，自然照樣出勤。

莊人祥呼籲，近期若是從麻疹流行地區返國，如泰國、中國大陸等地，有出現疑似症狀，應配戴口罩、盡速就醫，並告知旅遊接觸史，也呼籲醫療院所提高警覺，針對疑似個案應依法立即通報，以利衛生單位及時採取防治措施。

台灣虎航空服員沖繩
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