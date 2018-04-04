英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



作家吳明益入圍英國「曼布克國際獎」，獎項網頁卻擅改他國籍，文化部部長鄭麗君（圖）今晚在臉書指出，文化部在獲知消息後即透過我駐英代表處文化組向主辦方交涉，並請其恢復原名稱。聯合報系資料照 分享 facebook

作家吳明益入圍英國「曼布克國際獎」，獎項網頁卻擅改他國籍，在吳明益表達抗議後，恢復原國籍。文化部部長鄭麗君今晚在臉書指出，文化部在獲知消息後即透過我駐英代表處文化組向主辦方交涉，表達我國立場，並請其恢復原名稱。曼布克國際獎基金會於英國復活節假期結束後，昨日已主動聯繫駐英文化組，將網頁上吳明益的國籍改回 Taiwan。

她說，感謝主辦單位能尊重吳明益及我國立場，也感謝一起站出來，為這件事集體發聲的所有朋友。