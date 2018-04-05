健康你我他／用茶會送行 帶祝福去旅行

2018-04-05 00:01 聯合報 文／浮塵（台中潭子）



希望那天來的時候，找個環境清幽適合舉辦茶會的地方，僅邀最好的親友，大夥帶著來喝茶聊天的心情相聚。 圖／浮塵提供 分享 facebook

活到半百人生，只有在父親的告別式上女兒淚不停，那個不捨，直到現在想來還是揪心，其他不得不參加的告別式，皆為行禮如儀，在心裏留下淡淡哀傷。

膝下無子女，到時誰來哭我呢？怕麻煩、怕繁文縟節，人生的畢業典禮我決定從心而欲，來場一期一會的「茶會」。

早跟老爺說定，那天來的時候，找個環境清幽適合舉辦茶會的地方，僅邀最好的親友，大夥帶著來喝茶聊天的心情相聚。

人生猶如一泡茶，鬱鬱菁菁的茶葉，在山林間吸收大自然無私的澆灌，就像求學階段，接受父母、師長、同儕的教導，成為可用之人。

少年時期猶如綠茶，滋味鮮爽、清新可人，咖啡因、兒茶素太多，空腹喝傷腸胃。青年時光歷經社會的洗禮已轉為茶香清揚、喉韻回甘的烏龍茶，怎麼喝都好喝。來到壯年經過歲月的發酵，氣味沉穩、底蘊醇厚的陳年老茶，重劍無鋒、大器內斂，飲來滋味醉人。

人生走到老年繁華落盡，有什麼比陳年普洱更合適，生命中的酸、甜、苦、辣幻化成黑壓壓的茶湯，厚度藏在唇齒之間，毛頭小子是嘗不出個中滋味的。

當生命已盡，世俗重擔已空，我還原成一杯白開水，無色無味、無罣無礙，這一世我已修完，轉身走入未知的旅程。請將我撒向大海，我將帶著你們的祝福去旅行，別祭拜、別傷心，古琴蒼古靈透的樂音在耳邊迴盪，為我留個茶席即可，泡杯最愛的「東方美人茶」，來，舉杯同樂，喫茶趣！