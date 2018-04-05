大血管病變 糖尿病殺手

2018-04-05 00:01 聯合報 蔡世澤／振興醫院新陳代謝科主任



第二型糖尿病主要為生活習慣（飲食、運動、壓力等）、遺傳或老化所引起。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣糖尿病患有增多趨勢，人數已逾百萬，其中九成以上為第二型糖尿病。第二型糖尿病主要為生活習慣（飲食、運動、壓力等）、遺傳或老化所引起。一般初期症狀多為「三多一少」：多食、多飲、多尿及體重減輕，值得注意的是，許多糖尿病患因初期無明顯症狀，也不影響生活作息，很容易忽略。

若長期飲食控制、生活習慣不改變，血糖就易飆高，也容易有併發症。根據統計，第二型糖尿病患有廣泛性心血管疾病者約占四分之一，與合併有慢性腎臟病的比例一樣高，須受重視。

從醫學角度來看，過去認為糖尿病較多併發症在小血管病變，其實更大的死亡原因為大血管病變。近幾年來，國內外治療指引，特別強調大血管病變的預防與處置，提醒病患提高警覺。

臨床上，若確診為糖尿病，評估共病風險如血壓、血脂數值，及抽菸、肥胖等進行治療，建議從生活型態、體重、飲食控制等做起。

美國糖尿病學會去年於「2018年標準化糖尿病照護」中建議，第二型糖尿病患若合併心血管疾病風險，應優先考慮使用可降低心血管死亡風險的藥物，如SGLT-2抑制劑、GLP-1受體促效劑。已有大型臨床試驗證實，新一代SGLT-2抑制劑可降低糖化血色素，減少心血管死亡風險，及心衰竭住院的相對風險；且可與其他藥物搭配，對腎臟、胰臟等也具保護作用。

要降低糖尿病所帶來的併發症與死亡風險，除了自我生活管理外，醫病雙方也須討論並溝通，積極面對才能有效控制病情，降低心血管疾病發生的風險。