親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

動動小雨傘 巴金森病友練肌肉

2018-04-05 00:01聯合報 記者劉嘉韻／專題報導

台大醫院兼任物理治療師湯佩芳(左)、黃正雅，推出國內第一本協助巴金森病人運動的專...
台大醫院兼任物理治療師湯佩芳(左)、黃正雅，推出國內第一本協助巴金森病人運動的專書。 記者劉嘉韻／攝影
分享

巴金森氏症屬於退化性神經疾病，好發於中老年族群，不少患者從一開始的手部不自主抖動，逐漸發展到行動愈來愈緩慢、走路困難、肌肉僵硬、最後到無法行動。雖然目前醫療無法完全治癒巴金森氏症，但可透過運動來延緩疾病進程。

台大醫院物理治療中心累積多年的復健經驗，發展出一套適合病友做的運動，近日出版國內第一本寫給巴金森氏患者的運動專書，以深入淺出方式教導患者如何透過居家簡易運動，自主訓練肌力與平衡力等，延緩退化。

台灣大學物理治療學系副教授兼台大醫院物理治療師湯佩芳指出，該院協助巴金森病友運動處方，也觀察到病友靠著長期規律服藥、適量運動，可以和疾病和平共處一段時間，並保有生活品質。

2015年，一位女士陪母親回診復健，並遞給她一份資料袋，分享自己陪母親在澳洲參加巴金森運動中心的經歷，希望台大團隊也能開設巴金森運動中心，為病友設計一套完整的運動治療計畫。

站姿軀幹前伸運動雙腳與肩同寬站立，雙手交握平舉向前伸直，拳頭輕觸牆面。於牆面作標...
站姿軀幹前伸運動雙腳與肩同寬站立，雙手交握平舉向前伸直，拳頭輕觸牆面。於牆面作標記，標記分別距離30公分(左圖)。身體前傾、雙手向前依序輕觸四個標記，每次碰觸後挺直身體，再碰觸下個標記。過程中不要移動腳的位置(右圖)。 圖／黃正雅提供
分享

站姿抬頭挺胸運動靠牆站立，背部與後腦貼牆。雙手拿雨傘或毛巾向上伸舉，舉到最高角度...
站姿抬頭挺胸運動靠牆站立，背部與後腦貼牆。雙手拿雨傘或毛巾向上伸舉，舉到最高角度。停留20-30秒。平衡較差者可利用坐姿進行。 圖／黃正雅提供
分享

站姿身體旋轉運動在牆角的兩側牆面各貼上標記。雙腳與肩同寬、自然站立背對牆角，旋轉...
站姿身體旋轉運動在牆角的兩側牆面各貼上標記。雙腳與肩同寬、自然站立背對牆角，旋轉身體至看得到左側與右側目標，動作過程中手自然擺動。 圖／黃正雅提供
分享

坐姿軀幹側伸運動病友上半身向左或右傾斜，過程中維持雙手和地面平行，當手碰觸到球後...
坐姿軀幹側伸運動病友上半身向左或右傾斜，過程中維持雙手和地面平行，當手碰觸到球後，再回到起始位置，左右皆可練習。 圖／黃正雅提供
分享

湯佩芳說，此事促使她與系上其他老師一起開發出了多項運動，並推出「巴金森氏症病人的運動」專書。

台大物理治療學系助理教授兼任台大醫院復健部物理治療師黃正雅表示，他們共開發了一百多個適合巴金森病人進行的伸展運動，例如雙手拿著一支雨傘兩端靠牆站立，並把手高舉過頭的動作，或是在牆壁貼上定點標記，雙手合握平舉碰牆等，這些簡單的運動每天做30下，能有效延緩患者的肌肉退化。

依照巴金森的期別不同，也各有適合運動。例如初期可讓病人自行伸展，訓練肌力與肢體平衡；後期病人全身肌力嚴重退化，則能由家屬協助幫忙翻動，使臥床病人肌肉軟化，能讓照顧者協助翻身。黃正雅表示，臨床觀察發現，常做運動的患者，肌力退化的進程較未做者慢，這些運動若是一般高齡銀髮族做也有助強化肌力，訓練平衡感。

台大醫院患者復健巴金森氏症澳洲
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

一年才開出一次 3.59億大福彩頭獎落屏東

2018-04-04 22:22

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42

花蓮必吃／這些特色美食 你都嚐過了嗎？

2018-04-04 09:03

台灣限定 清邁雪冰「泰」上癮融化少女心

2018-04-04 08:57

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

健康你我他／用茶會送行 帶祝福去旅行

2018-04-05 00:01

大血管病變 糖尿病殺手

2018-04-05 00:01

住進燈塔繪畫寫書 活化燈塔可望「以工換宿」

2018-04-04 22:44

麻疹風波延燒 高雄2人疑似感染83人須打疫苗

2018-04-04 21:45

英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50

連假宅在家易有親子衝突？專家：多溝通避免情緒反彈

2018-04-04 17:31

兒童家中燒燙傷近8成 陽光基金會提醒居家安全

2018-04-04 17:21

影╱展現台灣軟實力 文化部攜9品牌11原創角色進攻日本

2018-04-04 16:17

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53

兒盟調查：兩成台灣孩子不幸福 愈大愈不快樂

2018-04-04 15:44

動腦思考、親子互動…兒童節這些玩具最熱賣

2018-04-04 13:12

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

春假西半部空品差 對敏感族群不健康

2018-04-04 11:53

清明假期需求量增 蔬菜畜禽價格拉抬有限

2018-04-04 11:33

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

社工津貼被吞疑雲還未解 社福機構突歇業

2018-04-04 10:54

清明連假首日 南迴交通順暢

2018-04-04 10:48

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44

北市建國高架高乘載管制 往北車多壅塞

2018-04-04 10:40

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39

返鄉車潮大塞 埔鹽系統封閉三天

2018-04-04 10:24

一個40年前用膠卷一個手機拍照 兩大師分別在那裡？

2018-04-04 10:17

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30

連假開始 國3上午北向往國5排隊11公里

2018-04-04 09:29

清明連假天氣一張圖就知！今明兩天悶熱多喝水

2018-04-04 08:58

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

今天悶熱！空氣品質差 周五降雨降溫

2018-04-04 08:47
看更多

熱門文章

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

一年才開出一次 3.59億大福彩頭獎落屏東

2018-04-04 22:22

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30

【小孟塔羅】清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

2018-04-04 15:33

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

麻疹風波延燒 高雄2人疑似感染83人須打疫苗

2018-04-04 21:45

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

紐澳打工留學的經驗告訴我：一技之長有多重要

2018-04-04 10:29

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44

逾萬人湧入台北市立動物園 看貓熊午後恐拿不到票

2018-04-04 11:44

英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50

清明連假天氣一張圖就知！今明兩天悶熱多喝水

2018-04-04 08:58

六福村連假兒童免費！首日入園2萬人，免排隊有撇步

2018-04-04 17:12

連假沒地方去？10大飯店Buffet新菜優惠懶人包

2018-04-04 14:40

2萬人一起聽五月天！香港迪士尼度假區 優惠套票開賣

2018-04-04 17:25

蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54

連假宅在家易有親子衝突？專家：多溝通避免情緒反彈

2018-04-04 17:31

國道南下今最塞 5日、7日換成北上塞

2018-04-03 23:46

想買車看過來 4月購車優惠懶人包

2018-04-04 14:37

清明連假空氣髒 環署呼籲少香、少金、少炮

2018-04-04 04:59

高雄國際動漫展展出4天 吸引萬人朝聖

2018-04-04 15:16

住進燈塔繪畫寫書 活化燈塔可望「以工換宿」

2018-04-04 22:44

國道大塞車 改走省道同樣塞

2018-04-04 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top