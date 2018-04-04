親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

墾丁大街2碗麵惹風波 店家：顏色像、內容物大不同

商場裡的投手板：大阪球場的前世今生

掃墓＋出遊 明車流量5天最多 當心7大地雷路段

2018-04-04 19:52聯合報 記者侯俐安╱即時報導

高公局表示，明日是清明節假期第二天，亦是民俗掃墓的清明節當天，根據中央氣象局預報...
高公局表示，明日是清明節假期第二天，亦是民俗掃墓的清明節當天，根據中央氣象局預報顯示全台多數地區天氣良好，預期將有大量掃墓及出遊旅次，預估國道雙向總延車公里為128百萬車公里，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具或利用替代道路，自行開車應注意行車安全。記者杜建重／攝影
分享

今天為清明節假期第1天，東西部國道自清晨5時起湧入大量車流，上午壅塞路段包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、高架中壢轉接道-校前路，國3南下樹林-龍潭、新竹系統至茄苳、沙鹿-彰化系統、烏日至霧峰、草屯至南投服務區，國5南下南港系統-頭城及國1北上三重-五堵與仁德系統-大灣等路段。截至19時，僅國1南下三義-台中系統，國3南下通霄-大甲，國5南下石碇-坪林等路段車多，其餘路段大致行車順暢；國道總延車公里為102百萬車公里，預計本日交通量為122百萬車公里。

高公局表示，明日是清明節假期第二天，亦是民俗掃墓的清明節當天，根據中央氣象局預報顯示全台多數地區天氣良好，預期將有大量掃墓及出遊旅次，預估國道雙向總延車公里為128百萬車公里，預計上午國1南下楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統，國3南下三鶯-龍潭、烏日-霧峰、草屯-名間及國5南下南港系統-坪林等路段將出現車多壅塞，建議欲行駛國道之民眾避開前述壅塞路段及時段，請參考路況預報圖如附件。

另本日12時4分，國1南向88.2公里內線2小車追撞，回堵12公里；13時2分，國1南向87.5公里中線4小車追撞，回堵10公里；14時7分，國1南向90.7公里中線2小車追撞，回堵15公里； 15時8分，國1南向81.4公里中線2小車追撞，回堵8公里，對本日下午國道路況影響甚鉅。

高公局表示，明日國道疏運措施包含：單一費率、差別收費、7-12時國5南下南港系統及石碇各交流道之南下入口匝道高乘載管制、0-24時國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口封閉管制、精進式匝道儀控及開放路肩等。

高公局呼籲用路人，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具或利用替代道路，自行開車應注意行車安全，切勿疲勞駕駛。

路況預報圖。圖／高公局提供
路況預報圖。圖／高公局提供
分享

路況預報圖。圖／高公局提供
路況預報圖。圖／高公局提供
分享

路況預報圖。圖／高公局提供
路況預報圖。圖／高公局提供
分享

路況預報圖。圖／高公局提供
路況預報圖。圖／高公局提供
分享

國道清明節坪林
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42

花蓮必吃／這些特色美食 你都嚐過了嗎？

2018-04-04 09:03

台灣限定 清邁雪冰「泰」上癮融化少女心

2018-04-04 08:57

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

英曼布克獎改回吳明益國籍 鄭麗君：英主動通知我方

2018-04-04 20:50

連假宅在家易有親子衝突？專家：多溝通避免情緒反彈

2018-04-04 17:31

兒童家中燒燙傷近8成 陽光基金會提醒居家安全

2018-04-04 17:21

清明連假 公路客運機動增班並有優惠

2018-04-04 17:19

影╱展現台灣軟實力 文化部攜9品牌11原創角色進攻日本

2018-04-04 16:17

賀陳旦認證「史上最塞」 評估收假加碼高乘載

2018-04-04 16:03

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53

兒盟調查：兩成台灣孩子不幸福 愈大愈不快樂

2018-04-04 15:44

國五紫爆了！南港系統—坪林行控時速14公里

2018-04-04 15:32

「比過年還多車」 南下墾丁車潮一早就塞

2018-04-04 15:17

影／國五塞成停車場 賀陳旦視察也成苦主

2018-04-04 15:06

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

連假首日國道大塞 車流大事故多

2018-04-04 14:29

國道南下車潮湧現！高公局：下午4時逐漸紓解

2018-04-04 13:42

分流破功！ 蘇澳到國5回堵7公里

2018-04-04 13:38

國道車潮今紫爆 明後天恐雙向塞

2018-04-04 13:38

清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

2018-04-04 13:16

動腦思考、親子互動…兒童節這些玩具最熱賣

2018-04-04 13:12

公路總局：蘇花7-12時都會塞 建議非尖峰時段上路

2018-04-04 12:44

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

國道南下今最塞！國5高乘載結束 下午將再現車潮

2018-04-04 12:08

清明連假首日 南下墾丁枋寮段大塞車

2018-04-04 12:01

國五南下南港至石碇 今起至周五上午高乘載

2018-04-04 11:55

春假西半部空品差 對敏感族群不健康

2018-04-04 11:53

清明假期需求量增 蔬菜畜禽價格拉抬有限

2018-04-04 11:33

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

社工津貼被吞疑雲還未解 社福機構突歇業

2018-04-04 10:54

清明連假首日 南迴交通順暢

2018-04-04 10:48

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44

北市建國高架高乘載管制 往北車多壅塞

2018-04-04 10:40

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39
看更多

熱門文章

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24

賀陳旦認證「史上最塞」 評估收假加碼高乘載

2018-04-04 16:03

影／國五塞成停車場 賀陳旦視察也成苦主

2018-04-04 15:06

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

2018-04-04 13:16

一本書只賺30元 作家爆出版內幕：砸萬元衝排行榜

2018-04-03 22:35

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

無人機不能隨便飛了 想「上路」得先拿證

2018-04-03 23:36

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30

空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 注意刀燙傷

2018-04-04 00:00

掃墓＋出遊 明車流量5天最多 當心7大地雷路段

2018-04-04 19:52

金馬濃霧影響航班 松山機場擠滿旅客

2018-04-04 10:14

為什麼有些人富有？研究發現運氣比努力重要

2018-04-04 13:33

【小孟塔羅】清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

2018-04-04 15:33

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

國五紫爆了！南港系統—坪林行控時速14公里

2018-04-04 15:32

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39

運動傷害 醫師不建議長時間冰敷

2018-04-03 23:33

國道南下今最塞！國5高乘載結束 下午將再現車潮

2018-04-04 12:08

頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40

紐澳打工留學的經驗告訴我：一技之長有多重要

2018-04-04 10:29

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44

代理轉直營！Porsch、Jaguar降價搶市

2018-04-03 23:29

國道南下車潮湧現！高公局：下午4時逐漸紓解

2018-04-04 13:42

農藥超標 星國貴婦茶又出包

2018-04-03 23:36

清明連假天氣一張圖就知！今明兩天悶熱多喝水

2018-04-04 08:58

3座免費遊樂場！7米溜滑梯、馬卡龍風車好玩又好拍

2018-04-04 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top