掃墓＋出遊 明車流量5天最多 當心7大地雷路段

2018-04-04 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



高公局表示，明日是清明節假期第二天，亦是民俗掃墓的清明節當天，根據中央氣象局預報顯示全台多數地區天氣良好，預期將有大量掃墓及出遊旅次，預估國道雙向總延車公里為128百萬車公里，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具或利用替代道路，自行開車應注意行車安全。記者杜建重／攝影 分享 facebook

今天為清明節假期第1天，東西部國道自清晨5時起湧入大量車流，上午壅塞路段包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、高架中壢轉接道-校前路，國3南下樹林-龍潭、新竹系統至茄苳、沙鹿-彰化系統、烏日至霧峰、草屯至南投服務區，國5南下南港系統-頭城及國1北上三重-五堵與仁德系統-大灣等路段。截至19時，僅國1南下三義-台中系統，國3南下通霄-大甲，國5南下石碇-坪林等路段車多，其餘路段大致行車順暢；國道總延車公里為102百萬車公里，預計本日交通量為122百萬車公里。

高公局表示，明日是清明節假期第二天，亦是民俗掃墓的清明節當天，根據中央氣象局預報顯示全台多數地區天氣良好，預期將有大量掃墓及出遊旅次，預估國道雙向總延車公里為128百萬車公里，預計上午國1南下楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統，國3南下三鶯-龍潭、烏日-霧峰、草屯-名間及國5南下南港系統-坪林等路段將出現車多壅塞，建議欲行駛國道之民眾避開前述壅塞路段及時段，請參考路況預報圖如附件。

另本日12時4分，國1南向88.2公里內線2小車追撞，回堵12公里；13時2分，國1南向87.5公里中線4小車追撞，回堵10公里；14時7分，國1南向90.7公里中線2小車追撞，回堵15公里； 15時8分，國1南向81.4公里中線2小車追撞，回堵8公里，對本日下午國道路況影響甚鉅。

高公局表示，明日國道疏運措施包含：單一費率、差別收費、7-12時國5南下南港系統及石碇各交流道之南下入口匝道高乘載管制、0-24時國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口封閉管制、精進式匝道儀控及開放路肩等。

高公局呼籲用路人，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具或利用替代道路，自行開車應注意行車安全，切勿疲勞駕駛。

路況預報圖。圖／高公局提供 分享 facebook

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