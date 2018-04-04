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空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

麻疹群聚感染增1空服員 接觸案例突破1300人

2018-04-04 17:42聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

衛生福利部疾病管制署3月29日公布今年首例境外移入麻疹案例，從接觸的對象中，已有2人確認被該名個案感染，今天下午再新增1名案例，為台灣虎航的20多歲女空服員，截至目前為止，接觸案例已經突破1300多人，由於該名個案，有不適症狀後，立即請假休息。

疾管署副署長莊人祥表示，麻疹屬於「第二類傳染病」，傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳染，患者通常會有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等前驅症狀，隨後會開始出疹，出疹之前的前後4天，是傳染力最強的期間，一定要進行隔離措施，以避免傳染給沒有免疫能力的民眾，擴大感染疫情。

莊人祥表示，3月29日一名住在北部的30多歲的男子，3月初赴泰國旅遊染上麻疹，由於麻疹潛伏期長，3月10日才出現發燒、咳嗽的症狀，由於尚未出疹，誤以為是其他疾病，3月17日他按照原定計畫，搭乘台灣虎航前往沖繩旅遊，3月19日於沖繩出疹，於日本確診隔離後，等到病情穩定才返台。

由於3月17日搭乘台灣虎航正式出疹前後4天「最具傳染力」的時間，當時追蹤169名接觸者，確認這名30多歲的男子，在出國前已傳染給職場的1名同事，經檢驗已確診，3月17日搭乘台灣虎航時，當天當班的2名空服員也確認感染，分別在4月3日及4月4日確診。

其中在4月3日確診的30多歲台灣虎航男空服員，早在3月24到4月2日的期間，出現發燒、鼻炎、肌肉痠痛等症狀，仍帶病出勤，莊人祥表示，目前將針對該名空服員以及台灣虎航，釐清責任歸屬，不排除以「傳染病防治法」研擬開罰；至於今天才新增的20多歲女空服員的案例，她第一時間感受到不適就已經請假於家中休息，並不會對她開罰。

調查新增的女空服員染病後，可能傳染的地點，莊人祥表示，女空服員染病後，曾出勤6個航班，分別是3月29日桃園飛大阪的IT210班機、大阪飛高雄IT285班機，3月29日當天入住高雄捷絲旅飯店站前館。

3月30日高雄飛東京成田IT280班機、成田飛桃園IT201班機，下班機後，搭乘1960客運到遠企站：3月31日出勤桃園飛澳門IT303班機、澳門飛桃園IT302班機，下班後，搭1843客運到南港展覽館站，晚間於南港中信園區黑毛屋餐廳用餐。

莊人祥表示，從第一起案例到第四起，目前累積的接觸案例已達到1357人，莊人祥表示，台灣虎航應針對員工落實健康管理，並協助接種「麻疹腮腺炎德國麻疹混合（MMR）疫苗」，當員工出現症狀時應該要提高警覺，由於目前仍有幾例疑似案例，正等待檢驗結果釐清，呼籲近期有接觸史的民眾，應多加注意，醫療院所也應提高警覺。

圖／台灣虎航提供
圖／台灣虎航提供
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