兒童家中燒燙傷近8成 陽光基金會提醒居家安全

2018-04-04 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



兒童遭燙傷。圖／陽光基金會提供 分享 facebook

陽光基金會106年燒燙傷服務統計調查，12歲以下兒童家中燒燙傷比例近八成，多為洗澡水、熱湯或熱開水等熱液燙傷。陽光基金會也提醒兒童居家安全須知，並重申燒燙傷正確處置方式「沖、脫、泡、蓋、送」五字口訣：持續沖沖沖，降低皮膚受傷深度，保護受傷部位，並盡速就醫。

今天是兒童節，但家中隱藏的危機恐對孩童造成傷害，今年1月剛滿2歲的的蔡小妹妹在家中客廳墊腳拿櫃子上的東西，不慎打翻熱水壺，導致身上5%二至三度燒傷，蔡媽媽隨即帶蔡小妹到廁所沖水，由趕回家的蔡爸爸開車送醫。陽光基金會表示，由於蔡媽媽第一時間急救正確、大幅減輕蔡小妹傷勢。傷疤集中右手臂及右下巴的蔡小妹目前接受陽光基金會壓力衣服務，狀況逐漸良好中。

陽光基金會北區中心主任王佩珊表示，剛學會走路兒童好奇心及活動力強，常絆倒電線或打翻熱水壺而燙傷；若家長慌張塗抹牙膏、綠油精等錯誤偏方，恐造成皮膚二度傷害與細菌感染。燒燙傷正確處置方式「沖、脫、泡、蓋、送」五字口訣：持續沖沖沖，降低皮膚受傷深度，保護受傷部位，並盡速就醫。

陽光基金會也提醒，如在浴室中應先放冷水再放熱水；大人試過水溫再讓兒童進入澡盆；不可獨留兒童在浴室，避免意外發生。廚房中不應讓兒童在廚房玩耍以免發生意外；保持地板乾燥，以免端熱湯時滑倒，燙傷自己或兒童；烹煮食物時不離開現場；若要離開，務必先關閉瓦斯爐；滾燙的湯鍋及油鍋不放置地板，以免兒童誤碰、撞翻或跌入。

陽光基金會也說，吃飯時餐桌上不舖桌布，避免兒童拉扯導致熱液翻覆盪傷；固定電磁爐、電熱水瓶電源線，以免絆倒兒童或被拉扯；熱水壺、湯鍋、打火機、火柴等高溫或會發熱物品應置於幼童拿不到的地方；端熱湯時應留意兒童位置並告知家中的人，以免衝撞打翻。

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