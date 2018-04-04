清明連假 公路客運機動增班並有優惠

2018-04-04 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部公路總局表示，今（4）日是清明節連續假期第一天，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，共14家業者86條國道客運重點疏運路線，於4月3日0時起至4月8日24時止，推出平均八五折的優惠。

另外，國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線及臺鐵，除臺北巿政府轄管之巿區公車外，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（21元）或市區客運一段票免費措施，清明連假還實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠(共32條路線)，以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公路總局說，已協調客運業者視人潮機動增班，自4月3日起至今日12時止，西部國道客運共計行駛 1萬7,344班次，疏運35萬4,294人；國道5號客運路線共計行駛2,689班次，疏運5萬4,951人。實施優惠之路線共計行駛9,828班次，疏運20萬4,873人。截至下午15點，公路總局轄管路段除蘇花改蘇澳至東澳南下路段較為壅塞；台9丁線蘇花公路南下車多外，其餘路段交通順暢。

公路總局針對連續假期間省縣道周邊易發生壅塞的風景區路段，已進行多項交通管制措施，如規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，請民眾多利用省道即時交通資訊APP 查詢最新路況資訊，以避開壅塞路段及時段。

公路總局再次呼籲民眾，連續假期出門旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請多利用替代路線，避開壅塞路段與尖峰時段，另台9線蘇花路段於每日上午7時至12時為車多較擁擠時段，建議民眾儘量於其它非尖峰時段上路。另相關資訊請上公路總局網站(www.thb.gov.tw)「107年清明假期疏運」專區及各客運公司網站查詢。