台灣客源穩定 公主遊輪108年再來

2018-04-04 16:38 中央社 台北4日電



台灣躍升亞洲第二大郵輪市場，多家國際郵輪品牌紛紛布局台灣市場，公主遊輪行銷總監陳欣德透露，明年盛世公主號將再以台灣為母港，服務台灣旅客。圖／公主遊輪提供 分享 facebook

公主遊輪旗下旗艦新船盛世公主號今年以台灣為母港航行長達3個多月的時間，比停靠中國大陸時間還長，公主遊輪行銷總監陳欣德表示，明年盛世公主號還會再來台灣。

台灣躍升亞洲第二大郵輪市場，多家國際郵輪品牌紛紛布局台灣市場，根據台灣港務股份有限公司統計，光是今年就有公主遊輪、歌詩達郵輪及麗星郵輪等品牌以台灣基隆港、高雄港為母港，其中盛世公主郵輪今年來台前2個航次，有近8000人搭乘。

公主遊輪行銷總監陳欣德日前接受中央社記者專訪時透露，看好台灣郵輪市場，明年盛世公主號4到7月將再以台灣為母港，服務台灣旅客。

「台灣客人無論是素質或是消費都比中國大陸客人穩定。」陳欣德表示，盛世公主號原本就是公主遊輪為大中華區旅客打造的旗艦船，今年下水剛屆滿一周年，4月到7月以台灣基隆港為母港，7到9月以中國大陸為母港，停靠台灣的天數比中國大陸多，主要是發現台灣客源更為穩定。

他也指出，台灣搭乘郵輪的族群有越來越年輕化，以去年藍寶石公主號以基隆為母港的搭乘資料為例，儘管40歲以上仍高達60%，不過，20到40歲的族群也佔25%，20歲以下的也有15%，足見郵輪不再是長輩的專利，許多年輕人或是家庭客也把郵輪當作旅遊的選項之一。

為迎合台灣旅遊習慣，公主遊輪盛世公主號調整了軟硬體設備，陳欣德舉例，船上增加了繁體字的指標，另外，餐廳也特別使用台灣食材，不只台灣人能在船上吃到家鄉的美味，也讓外國旅客能夠品嚐到台灣的味道。