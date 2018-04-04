賀陳旦認證「史上最塞」 評估收假加碼高乘載

2018-04-04 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



清明連假首日國道塞爆，交通部長賀陳旦也「入列」成為苦主。賀陳旦坦言，截至目前今年確實是史上最塞的清明連假。記者張芮瑜／翻攝 分享 facebook

清明連假首日國道塞爆，交通部長賀陳旦也「入列」成為苦主。賀陳旦坦言，截至目前今年確實是史上最塞的清明連假，相較以往都要嚴重，西部國道車流量比春節多3成、東部更多出4成，且從凌晨開始塞到白天。他指出，將視國道車流量狀況，評估在連假最後一天，4月8日併同實施高乘載管制。

賀陳旦說，今天西部、東部國道車流量都非常多，西部比春節還多2至3成，清晨5點許多車潮為避開高乘載就已很塞，計算車流量超過春節將近4成，且今天凌晨2點開始，就已經到達很高的數字。

賀陳旦表示，東部國道從今天凌晨2點塞到9點，幾乎沒有明顯緩和下來，到了上午10點以後才慢慢消化，但龐大車流在隧道中行進較緩慢，車速有時候只有2、30公里。

他分析，主要是清明連假除了出遊還有掃墓需求，由於掃墓地點交通大多不便，多數民眾因此使用私人運具，再加上今年假期長，預估前3天路況好過於後2天，不少人趁早安排行程。

賀陳旦說，回程車流將提醒儘量注意路況、善用替代道路，交通部也將考慮高乘載時段與路段增加以減少可能車流壓力，例如目前只有連假倒數第二天有高乘載管制、最後一天沒有，將機動視回程車流量，這兩天將決定4月8日是否併同實施高乘載。