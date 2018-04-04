空服員染麻疹繼續上工 台灣虎航麻疹群聚感染增1例

2018-04-04 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛生福利部疾病管制署上個月公布國內首例境外移入麻疹感染案例至今，目前已有2人確認被傳染，為一名30餘歲的男性，另1名為今天下午檢驗證實的1名20多歲女性，兩人同為台灣虎航空服員。圖／台灣虎航提供 分享 facebook

衛生福利部疾病管制署上個月公布國內首例境外移入麻疹感染案例至今，目前已有2人確認被傳染，為一名30餘歲的男性，於台灣虎航任職空服員，另1名為今天下午檢驗證實的1名20多歲女性，同為台灣虎航空服員，疾管署表示，由於症狀較晚出現，染病期間，仍出勤大阪、東京、澳門等地，目前正在居家治療中。

疾管署表示，這一次新增的案例，也是於泰國境外移入麻疹案例中，被感染的一員，該名女空服員，於3月17日與指標個案接觸後，4月1日感覺到發冷不適，即在家中休息未執行勤務，4月2日出現發燒及出疹症狀，即就醫，4月3日由疾管署會同相關防疫人員前往個案住家採檢，同日醫院通報為疑似麻疹感染個案，於今確認感染麻疹。

該名女空服員再染上麻疹後，在可傳染期間，曾經出勤6個航班，分別在上月29日桃園飛大阪的IT210班機、大阪飛高雄IT285班機，當晚住宿高雄捷絲旅飯店站前館；30日高雄飛東京成田IT280班機、成田飛桃園IT201班機，當天搭乘1960客運到遠企站：31日桃園飛澳門IT303班機、澳門飛桃園IT302班機，當天搭1843客運到南港展覽館站，晚間在南港中信園區黑毛屋餐廳用餐。

目前疾管署已掌握個案接觸者共852人，將持續監測至4月24日。由於該個案可傳染期間為3月29至4月6日，曾搭乘大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾於表列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如出現發燒、出疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

目前疾管署已掌握個案接觸者共852人，將持續監測至4月24日。由於該個案可傳染期間為3月29至4月6日，曾搭乘大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾於表列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天。圖／疾管署提供 分享 facebook