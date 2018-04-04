兒盟調查: 兩成台灣孩子不幸福 愈大愈不快樂

2018-04-04 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



今天是兒童節，兒童福利聯盟(兒盟)公布「2018年兒童幸福感調查」。調查發現，孩子自評生活滿意度達79.2分，雖然60分以上者占總人數的82.8%，仍有將近兩成的孩子自陳生活幸福感不及格。

兒盟指出，尤其令人心疼的是孩子越大越不快樂，調查分析，發現年級越高生活滿意度分數越低，五年級平均幸福感是85.1分，但到了八年級竟然只有75.1分。

進一步了解孩子感到不幸福的原因，兒盟指出，家庭互動方面，四成八(48％)學生表示爸媽很少或幾乎不會特別空出時間來專注跟他談話、聊天，有一成六(16%)孩子一周跟爸媽共晚餐一次以下，此外越大的孩子與父母相處的機會又更少，近兩成(七年級17.9%與八年級18.1%)國中生和爸媽每周吃晚飯低於一天，有跟家人一同旅行的比率從五年級的八成三(82.7％)，八年級降至七成不到(69.5%)。

學校方面，自認不能輕鬆地在學校交到朋友的比率有一成二(11.7％)，國中與國小有顯著差異；有些孩子甚至因得不到同儕支持而容易感到孤單(12.9%)，國中生明顯問題較嚴重；如此不快樂的校園生活，也難怪只有一成五(15.2%)的孩子非常喜歡上學，而且從五年級的22.5％降到八年級的8.0％。至於孩子的健康方面也愈大愈令人操心，二成九(28.6％)自認健康非常好，國小高年級還有三成五(34.7%)，但到了國中竟然剩不到兩成三(22.5%)。

從調查結果來看，無論是在家庭互動、學校人際、或健康方面，國中學生表現皆較國小學生差，而依年級分析也發現年齡越大表現越差，令人擔心孩子是否會慢慢成為一個不快樂的大人。

兒盟進一步分析調查數據發現，對孩子幸福感受有最大影響力的，就是家庭互動，甚至比學校的影響還大。兒盟執行長陳麗如強調，家庭互動狀況愈好，孩子的幸福感愈高，而能提升孩子幸福感的互動難度並不高，不過就是經常聊天、同桌吃飯或是一起出遊的生活日常罷了。