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德國「瘋狂房租」時代（上）：房客搶屋大作戰

兒童燒燙傷 近8成在家發生

2018-04-04 15:40中央社 台北4日電

陽光基金會今天公布106年燒燙傷服務統計顯示，12歲以下兒童家中燒燙傷比例近8成，多為洗澡水、熱湯或熱開水等熱液燙傷，陽光基金會提醒，家長應注意居家環境安全。

今年1月，剛滿2歲的蔡小妹妹在家中客廳踮腳拿櫃子上的東西，不慎打翻熱水壺，導致身上5%二至三度燒傷，曾為護理師的蔡媽媽立刻帶蔡小妹到廁所沖水，由蔡爸爸開車送醫。

因蔡媽媽第一時間急救正確、大幅減輕蔡小妹傷勢，傷疤集中右手臂及右下巴的蔡小妹目前接受陽光基金會提供的壓力衣服務，狀況逐漸良好中。

陽光基金會北區中心主任王佩珊表示，剛學會走路兒童好奇心及活動力強，常絆到電線或打翻熱水壺而燙傷；若家長慌張用塗抹牙膏、綠油精等錯誤偏方，恐造成皮膚二度傷害與細菌感染。

王佩珊說，維護兒童居家安全有「眉角」，在浴室安全方面，要先放冷水再放熱水；大人試過水溫再讓兒童進入澡盆；不可獨留兒童在浴室，避免意外發生。

廚房高溫、尖銳物品多，不要讓兒童在廚房玩耍；保持地板乾燥，以免端熱湯時滑倒，燙傷自己或兒童。烹煮食物時不離開現場，若要離開，務必先關閉瓦斯爐；滾燙的湯鍋及油鍋不放置地板，以免兒童誤碰、撞翻或跌入。

餐桌上不放桌布，避免兒童拉扯導致熱液翻覆燙傷；固定電磁爐、電熱水瓶電源線，以免絆倒兒童或被拉扯；熱水壺、湯鍋、打火機、火柴等高溫或會發熱物品應放在幼童拿不到的地方；端熱湯時應留意兒童位置並告知家中的人，以免衝撞打翻。

高溫廁所偏方
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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