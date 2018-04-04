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蔬果便宜到爆 清明節祭祖澎湃

2018-04-04 15:53中央社 台北4日電

清明節放五天春假，蔬果需求大。農委會農糧署副署長蘇茂祥說，這期間原是蔬果平價期，...
清明節放五天春假，蔬果需求大。農委會農糧署副署長蘇茂祥說，這期間原是蔬果平價期，今年更便宜，拜拜用柑橘、蓮霧都不貴。而高麗菜一顆30元，大白菜四顆50元，便宜到爆。聯合報記者杜建重／攝影
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清明節放五天春假，蔬果需求大。農委會農糧署副署長蘇茂祥說，這期間原是蔬果平價期，今年更便宜，拜拜用柑橘、蓮霧都不貴。而高麗菜一顆30元，大白菜四顆50元，便宜到爆。

逢兒童節、清明節，今天起放五天假，蘇茂祥說，台北果菜市場只休明、後兩天，不僅今天開市，週六及日也開市，傳統市場也是，方便民眾採購祭祖及連假所需蔬果。

經查台北果菜市場，昨天及今天的整體蔬菜交易均價每公斤新台幣19、20元多，比去年的22元多更低。

蘇茂祥說，清明節前後本來就是蔬果的平價時期，今年又更便宜了，「所以沒有人再嫌包潤餅材料貴了」，還有拜拜用的柑橘類也不貴，高麗菜價格只有正常價的一半，真的可以多買些。

經訪傳統市場，高麗菜一台斤10元，買一顆不到30元，大白菜還有四顆50元的超低價，各種葉菜一把20元以下、10多元居多，苦瓜一條10元，甚至推出各種葉菜四包50元的超殺低價，對比過往3包50元更加下殺，即便到量販、超市買高麗菜，一整顆也約33元。

水果方面，蘇茂祥推薦拜拜好用的國產柑橘，傳統市場桶柑一台斤22元、也有人賣7顆左右100元，蓮霧一台斤55元，木瓜一台斤49元，棗子產季尾聲較貴，一台斤70多元。

他還呼籲多吃當季盛產水果鳳梨及香蕉。傳統市場香蕉一台斤只要19元、鳳梨每顆約60、70元。

傳統市場高麗菜清明節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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